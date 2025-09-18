قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

مرصد الأزهر: «التجويع» سلاح صامت يحوّل رغيف الخبز إلى أداة ابتزاز سياسي

محمد شحتة

حذَّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في مقال تحليلي جديد، من تصاعد خطورة استخدام سياسة التجويع كسلاح صامت في العلاقات الدولية، مؤكدًا أن الجوع لم يعد نتيجة طبيعية لشح الموارد أو الكوارث، بل أصبح أداة ممنهجة تُستخدم لإخضاع الدول الضعيفة وابتزازها سياسيًّا.

وأوضح المرصد أن التجويع يتم عبر آليات متعددة، أبرزها العقوبات الاقتصادية الشاملة التي تفرض حصارًا خانقًا على المدنيين، والتحكم في الإمدادات الزراعية العالمية من خلال احتكار البذور والحبوب، فضلًا عن استخدام الديون أداةً لفرض سياسات تقشف قاسية تؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع.

وأشار المقال إلى أن الهدف من هذه السياسة يتجاوز إلحاق الأذى إلى تحقيق "احتلال ناعم" يقوِّض سيادة الدول ويجعل قراراتها مرهونة بإرادة القوى الكبرى، في خرقٍ صارخٍ للقانون الدولي الذي يصنّف التجويع كجريمة حرب.

وسلَّط المرصد الضوء على مأساة غزة بوصفها المثال الأشد قسوة لسياسة التجويع، حيث يتحول الحصار إلى وسيلة لإخضاع شعب أعزل، ما وصفته تقارير دولية بأنه "مجاعة من صنع الإنسان"، في ظل صمتٍ دولي يكشف التناقض بين الشعارات الإنسانية والدعم السياسي والعسكري للاحتلال.

وختم المرصد بالتأكيد على أن الأمن الغذائي يمثل خط الدفاع الأول عن سيادة الدول، داعيًا إلى تعزيز الاعتماد على الذات في الزراعة والصناعة باعتباره السبيل الوحيد للتحرر من الابتزاز السياسي والتبعية الاقتصادية.

وأكد أن تحويل الغذاء من حق إنساني إلى ورقة ضغط سياسية يكشف انهيار البوصلة الأخلاقية للنظام الدولي، وأن مواجهة هذا الخطر تستلزم تضافر الجهود لبناء منظومات غذائية مستقلة تحمي الشعوب من سلاح التجويع.

ارشيفية

