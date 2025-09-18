قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون يامال.. برشلونة في اختبار صعب أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
«المركزي الأردني» يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة
بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية
أسعار الفراخ اليوم بكل أنواعها .. البانيه بكام في السوق؟
الخريف يطرق الأبواب .. الأرصاد تعلن تحسن الطقس وانخفاض الحرارة | فيديو
البلطي بـ 100 جنيه.. أسعار السمك في الأسواق اليوم
قرار مُفاجئ.. تفاصيل تسريح واشنطن لعدد من كبار دبلوماسيها في سوريا
سؤال فى النواب لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر لعبة روبلوكس
مصروفات المدارس 2026 | ادفعها الآن إلكترونيا بالرقم القومي عبر هذه الوسائل
افتعل أزمة مع الأهلي وساهم في صفقة بنزيما.. من هو وكيل إمام عاشور؟
استولى على 50 مليون جنيه من المواطنين.. مستريح المطاعم يواجه هذه العقوبة
ديني

مبادرة "صحح مفاهيمك" تنطلق بالقاهرة برعاية رئاسة الوزراء .. الأحد

د. مصطفى مدبولي
د. مصطفى مدبولي
عبد الرحمن محمد

تنطلق يوم الأحد المقبل 21 سبتمبر الجاري مبادرة "صحح مفاهيمك" في محافظة القاهرة، وذلك في إطار تعاون مشترك يجمع وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، و"اتحاد بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء الإعلان عن المبادرة خلال متابعة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، للاستعدادات النهائية، بالتزامن مع الحفل الشعبي المقرر من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتستهدف المبادرة نشر الفهم الصحيح للدين، وتفنيد المفاهيم الخاطئة، مع توجيه خطابها إلى مختلف شرائح المجتمع، وبالأخص الشباب، بهدف غرس قيم الاعتدال وتعزيز الأخلاق والهوية الوطنية، بما يساهم في تحقيق السلم المجتمعي وترسيخ وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة ومصلحة الوطن.

القاهرة وزارة الأوقاف مصطفى مدبولي صحح مفاهيمك أسامة الأزهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

