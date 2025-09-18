مبادرة "صحح مفاهيمك" تنطلق بالقاهرة برعاية رئاسة الوزراء .. الأحد

تنطلق يوم الأحد المقبل 21 سبتمبر الجاري مبادرة "صحح مفاهيمك" في محافظة القاهرة، وذلك في إطار تعاون مشترك يجمع وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، و"اتحاد بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء الإعلان عن المبادرة خلال متابعة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، للاستعدادات النهائية، بالتزامن مع الحفل الشعبي المقرر من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتستهدف المبادرة نشر الفهم الصحيح للدين، وتفنيد المفاهيم الخاطئة، مع توجيه خطابها إلى مختلف شرائح المجتمع، وبالأخص الشباب، بهدف غرس قيم الاعتدال وتعزيز الأخلاق والهوية الوطنية، بما يساهم في تحقيق السلم المجتمعي وترسيخ وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة ومصلحة الوطن.