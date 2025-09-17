ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي.. الأوقاف تعقد ندوة حول الحقوق المتبادلة بين الآباء والأبناء

أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي بعدد (27) مسجدًا بمختلف المديريات، بهدف ترسيخ القيم الدينية والوطنية، وتعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع وحماية أفراده.

وشهد اليوم الثاني ندوة بعنوان: "الحقوق المتبادلة بين الآباء والأبناء"، حيث أكد العلماء المشاركون أن العلاقات الأسرية السليمة تقوم على الاحترام المتبادل، وأداء الحقوق والواجبات بين الآباء والأبناء، بما يُسهم في تنشئة النشء على القيم الدينية والأخلاقية، وتعزيز الروابط الأسرية.

وأوضح المشاركون أن الأسرة تمثل اللبنة الأساسية للمجتمع، وأن الاحترام المتبادل بين أفرادها يغرس القيم الإيجابية، وينمي وعي الأبناء، ويُعزّز قدرتهم على تحمّل المسئولية والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

وتُعقد فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة نخبة من العلماء والأئمة، في إطار خطة دعوية شاملة تهدف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني والفكري لدى مختلف شرائح المجتمع.