ديني

ورشة لطارق الدسوقي عن دور الفن في تنمية الوعي لطالبات الأزهر بالإسكندرية

جانب من الورشة
جانب من الورشة
عبد الرحمن محمد

قدّم الفنان طارق الدسوقي، ورشة تثقيفية بعنوان "توظيف الفن والدراما في تنمية الوعي المجتمعي والوطني والقيمي"، وذلك ضمن فعاليات المعسكر التدريبي الأول للطالبات المتفوقات بجامعة الأزهر الشريف، والمقام بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ورحّب الدكتور عبد الفتاح جمعة، مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومشرف المعسكر، بالفنان طارق الدسوقي، مشيدًا بأعماله الفنية التي شكّلت نموذجًا للفن الهادف، ومؤكدًا أن مسيرته تؤكد الجمع بين الرسالة والقيمة.

وأعرب الفنان طارق الدسوقي عن اعتزازه بلقاء الطالبات، مؤكّدًا أن الفن والدراما يمثلان رسالة سامية لنشر القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء وترسيخ الهوية الوطنية، وشدّد على أن الرسالة الإعلامية ينبغي أن ترتقي عن الطرح السطحي لتسهم في خدمة المجتمع.

وأشار إلى ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتعزيز الوعي القيمي والثقافي، موضحًا أن الدراما المصرية تشهد - برؤية القيادة السياسية - تطورًا نوعيًّا في المعالجة الهادفة لمواجهة التحديات الفكرية والثقافية.

واستعرض الدسوقي تجربة الدراما الوطنية عقب حرب 1967م، مبينًا كيف أدّت دورًا محوريًّا في التعبئة المعنوية وإحياء الأمل وصولًا إلى نصر أكتوبر 1973م، مؤكّدًا أن الدراما لم تكن مجرد أداة ترفيه، بل أداة وعي وبناء للروح الوطنية.

كما شدّد على أن الفنان الحقيقي يؤدي رسالة تربوية وأخلاقية لا تقل أهمية عن رسالة المعلّم والداعية، إذا التزم بالصدق والجدية.

وشهدت الورشة نقاشات موسّعة وأسئلة من الطالبات، أجاب عنها الفنان بخبرة واسعة، مقدمًا أمثلة واقعية من مسيرته، ومحفّزًا الطالبات على التفكير النقدي والبحث عن أدوار فاعلة في خدمة المجتمع عبر مواهبهن وقدراتهن.

وحضر الفعالية كل من الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ والشيخ إسلام محمد الأقصري، مدير المركز الإعلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

واختُتمت الورشة بتفاعل واسع من الطالبات عبّرن من خلاله عن تقديرهن لما تضمنته من قيم وطنية وإنسانية، مثمّنات دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تنظيم اللقاءات التثقيفية التي تعزز الوعي وتدعم بناء الشخصية المتكاملة.

