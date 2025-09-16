وزير الأوقاف يشارك في فعاليات القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بالعاصمة أستانا

يشارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، في فعاليات القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان بالعاصمة أستانا، التي يستضيفها مركز حوار الأديان، برعاية الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، في الفترة من 15 إلى 18 من سبتمبر الجاري.

وتأتي مشاركة وزير الأوقاف في هذه القمة الدولية المهمَّة استجابةً لدعوة رسميَّة من رئيس جمهورية كازاخستان، بهدف تعزيز الحوار بين القادة الدينيين لمواجهة التحديات المشتركة، وحماية المواقع الدينية والتراث الديني، وترسيخ قيم التعايش والسلام بين الشعوب.



كما تؤكد المشاركة في هذه القمَّة العالمية دور مصر الرائد في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة، وتعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل في ظل تبني مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤية متكاملة لبناء الإنسان.