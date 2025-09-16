الأوقاف تطلق مبادرة صحح مفاهيمك بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية ..الأحد

تستعد وزارة الأوقاف لإطلاق فعاليات المبادرة المجتمعية الكبرى "صحح مفاهيمك" يوم الأحد الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، بدءًا من العاشرة صباحًا.

ودعت الوزارة ممثلي القنوات الفضائية والصحف ووسائل الإعلام المختلفة لتغطية هذا الحدث الوطني المهم، الذي يهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد من القيادات الدينية والفكرية وممثلي الوزارات والهيئات المشاركة، في إطار جهود الدولة لمواجهة الأفكار المغلوطة ونشر الفكر الديني المعتدل.

وأعلنت الوزارة أن موعد الحضور للمشاركين سيكون في الثامنة والنصف صباحًا، على أن يبدأ الحفل الرسمي في العاشرة صباحًا تمامًا، مع التأكيد على أن الحضور مسموح للجميع دون قيود.

يذكر أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تطلقها الوزارة لتعزيز القيم الدينية الصحيحة ومواجهة محاولات تشويه الصورة الحقيقية للدين الإسلامي.



