الأعلى للشئون الإسلامية يطلق المعسكر التثقيفي الأول لطالبات جامعة الأزهر

شهدت القاهرة صباح اليوم الاثنين انطلاق فعاليات المعسكر التثقيفي الأول لطالبات جامعة الأزهر الشريف، بتنظيم من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث توجهت الطالبات من مقر المجلس إلى معسكر أبي بكر الصديق بمحافظة الإسكندرية لبدء برنامج يمتد حتى 18 سبتمبر الجاري.

ويُعقد المعسكر برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس، بمشاركة قيادات المجلس وعدد من المحاضرين والعلماء والخبراء، وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الطالبات وإتاحة الفرصة للاستفادة من البرامج التدريبية والمناقشات الفكرية.

ويهدف هذا الحدث إلى ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ونشر الفكر المستنير، والتصدي للمفاهيم المغلوطة، فضلًا عن تعزيز الانتماء الوطني من خلال سلسلة محاضرات يلقيها كبار العلماء والمفكرين، إلى جانب أنشطة ثقافية وتربوية وزيارات ميدانية للمعالم السياحية والأثرية والدينية في مدينة الإسكندرية.