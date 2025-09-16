قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

مرصد الأزهر.. عقد من الإنجازات في مواجهة التطرف

مرصد الازهر
مرصد الازهر
عبد الرحمن محمد

بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه، أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تقريرًا مرئيًا يوثق مسيرته التي انطلقت في الثالث من يونيو عام 2015 بتوجيه ورعاية من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ليكون منارة عالمية للسلام ومواجهة الفكر المتطرف من خلال نشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح.

ويعمل المرصد عبر 13 وحدة بحثية بلغات مختلفة تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والفارسية والعبرية، مما عزز حضوره الدولي وجعل منه منصة فكرية رائدة.

 بصمة فكرية

الأرقام الصادرة عن المرصد تكشف عن حجم إنجازاته على مدار عقد كامل، حيث تجاوز عدد منشوراته بالعربية 540 ألفًا، إضافة إلى مئات الآلاف بلغات أجنبية، فضلًا عن أكثر من 18 ألف مقال بالعربية و20 ألف تقرير دوري، إلى جانب 20 ألف مقال وتقرير بلغات أخرى. 

كما أطلق المرصد أكثر من 10 آلاف حملة إلكترونية للتوعية بقضايا المجتمع، وأنتج ما يزيد على 10 آلاف إنفوجراف و700 ألف مقطع فيديو قصير بـ13 لغة، فضلاً عن مشاركة باحثيه في أكثر من 1500 ظهور إعلامي.

جهود عالمية

ظلّت القضية الفلسطينية في قلب اهتمام المرصد، إذ واصل على مدى عام ونصف مواجهة التضليل الإعلامي الصهيوني عبر تغطية يومية تبرز عدالة القضية.

 كما ركز المرصد على الشباب بإطلاق مبادرات مثل "معًا ضد التطرف"، ومعسكرات تثقيفية، ومبادرة "اسمع واتكلم" في الجامعات المصرية التي استهدفت أكثر من 3000 شاب وفتاة، إضافة إلى مبادرة "اعرف أكتر" للأطفال والمراهقين بالتعاون مع جهات مختلفة منها وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مساعينا.

وعلى الصعيد الدولي، كانت إنجازات المرصد واسعة، حيث شارك في نحو 3000 ندوة وورشة عمل، وأصدر 142 كتابًا ودراسة بلغات متعددة، كما استقبل أكثر من 15 ألف زيارة لوفود دولية، وشارك في أكثر من 21 ألف فعالية محلية ودولية.

 ومن أبرز إنجازاته الدولية مشاركته في فعاليات الأمم المتحدة، التي توجت باختيار مديرة المرصد، الدكتورة رهام سلامة، سفيرة لمنظمة "أديان من أجل السلام" وتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبعد مرور عقد على انطلاقه، يواصل مرصد الأزهر دوره كـ"عين الأزهر الناظرة على العالم" وحارسًا أمينًا لقيمه ورسالاته، مثبتًا مكانته كأحد أبرز المؤسسات الفكرية في مواجهة التطرف عالميًا.


 

مرصد الأزهر مكافحة التطرف شيخ الأزهر

