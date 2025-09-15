مرصد الأزهر: استهداف ملاعب الكريكت في باكستان يكشف إستراتيجية جديدة لداعش

أعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن قلقه إزاء سلسلة الهجمات الإرهابية الأخيرة التي ضربت باكستان، والتي كان آخرها التفجير الذي استهدف ملعبًا للكريكت في منطقة خار وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بينهم طفل، مؤكّدًا أن استهداف الملاعب الرياضية وتحويلها من ساحات للترفيه إلى ميادين للرعب يعكس إستراتيجية جديدة للجماعات المسلحة، وعلى رأسها تنظيم "داعش".

وأوضح المرصد أن باكستان شهدت خلال الأشهر الماضية عددًا من العمليات الدموية تبنّاها التنظيم، من بينها تفجير في مدينة كويتا بإقليم بلوشستان خلال تجمع سياسي أسفر عن سقوط (15) قتيلًا وعشرات المصابين، إضافة إلى هجمات أخرى في ولايتي بلوشستان وخيبر بختونخوا استهدفت عناصر من الشرطة ومسؤولين محليين. ويرى المرصد أن تكرار هذه العمليات يكشف عن سعي "داعش" لتوسيع نطاق نشاطه داخل البلاد عبر المناطق الحدودية، وزرع حالة من الخوف لدى المواطنين.

وأشار المرصد إلى أن خطورة هذه الهجمات تتضاعف في ظل احتجاجات شعبية متصاعدة تتهم السلطات الباكستانية بالتقصير في مواجهة التهديدات الإرهابية، مما يزيد من الضغوط الأمنية والسياسية على الحكومة بين التصدي للتنظيمات المسلحة واحتواء الغضب الشعبي.

وأكد المرصد أن مثل هذه الجرائم البشعة تتنافى مع القيم الإنسانية والإسلامية كافة، محذرًا من أن استمرار استهداف الأماكن العامة يهدف إلى تكريس فكرة غياب الأمان ونشر الفوضى في المجتمع.

ودعا المرصد إلى تعزيز الجهود الأمنية والاستخباراتية، وتكثيف البرامج التوعوية للشباب وتنمية التفكير النقدي لديهم، حتى لا يقعوا فريسة سهلة لاستقطاب الجماعات المتطرفة.