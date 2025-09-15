قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري.. ونواب: قاطرة اقتصادية مهمة جدا.. والحكومة تسير بخطوات ثابتة لتنفيذ برنامجها
ضربة جديدة لمافيا العملة وضبط قضايا بـ 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
تعرضت لتهديدات ومضايقات 6 سنوات.. قومي المرأة يستجيب لاستغاثة فتاة أسيوط
فائدة تصل 100%.. أفضل شهادة ادخار 2025
طبيعة العدو الصهيوني.. حماس: نتطلع لخروج قمة الدوحة بموقف عربي قوي
شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مرصد الأزهر: استهداف ملاعب الكريكت في باكستان يكشف إستراتيجية جديدة لداعش

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
محمد شحتة

أعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن قلقه  إزاء سلسلة الهجمات الإرهابية الأخيرة التي ضربت باكستان، والتي كان آخرها التفجير الذي استهدف ملعبًا للكريكت في منطقة خار وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بينهم طفل، مؤكّدًا أن استهداف الملاعب الرياضية وتحويلها من ساحات للترفيه إلى ميادين للرعب يعكس إستراتيجية جديدة للجماعات المسلحة، وعلى رأسها تنظيم "داعش".

وأوضح المرصد أن باكستان شهدت خلال الأشهر الماضية عددًا من العمليات الدموية تبنّاها التنظيم، من بينها تفجير في مدينة كويتا بإقليم بلوشستان خلال تجمع سياسي أسفر عن سقوط (15) قتيلًا وعشرات المصابين، إضافة إلى هجمات أخرى في ولايتي بلوشستان وخيبر بختونخوا استهدفت عناصر من الشرطة ومسؤولين محليين. ويرى المرصد أن تكرار هذه العمليات يكشف عن سعي "داعش" لتوسيع نطاق نشاطه داخل البلاد عبر المناطق الحدودية، وزرع حالة من الخوف لدى المواطنين.

وأشار المرصد إلى أن خطورة هذه الهجمات تتضاعف في ظل احتجاجات شعبية متصاعدة تتهم السلطات الباكستانية بالتقصير في مواجهة التهديدات الإرهابية، مما يزيد من الضغوط الأمنية والسياسية على الحكومة بين التصدي للتنظيمات المسلحة واحتواء الغضب الشعبي.

وأكد المرصد أن مثل هذه الجرائم البشعة تتنافى مع القيم الإنسانية والإسلامية كافة، محذرًا من أن استمرار استهداف الأماكن العامة يهدف إلى تكريس فكرة غياب الأمان ونشر الفوضى في المجتمع. 

ودعا المرصد إلى تعزيز الجهود الأمنية والاستخباراتية، وتكثيف البرامج التوعوية للشباب وتنمية التفكير النقدي لديهم، حتى لا يقعوا فريسة سهلة لاستقطاب الجماعات المتطرفة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

