قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خوف وقلق وغضب.. ماذا حدث في أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ ـتل زوجها وأبنائه الـ 6 في دلجا بالمنيا؟
الدولار يرتفع هامشيا مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي
الرئيس السيسي يصل مطار حمد الدولي للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الرئيس السيسي يصل الدوحة للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية
مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد.. و10 جنيهات غرامة لتغيب الطالب
العمل تحدد ضوابط وآليات اعتماد استقالة العامل طبقًا للقانون الجديد
بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. تفاصيل فوز مصر بجائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025
المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد وجولات للمحافظين للتأكد من جاهزية المدارس| تفاصيل
بإجمالي 19 مليون جنيه.. نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لهذه الفئات
الفنان العالمي خافيير باردم يرتدي الشال الفلسطيني في حفل Emmy Awards
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي المرحلة الثانية محافظة القاهرة |ظهرت الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر: الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا

الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية
الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية
شيماء جمال

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إن الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية، حيث يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا.

وقد أظهر تحقيق استقصائي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن شركة الأمن الخاصة التي تتولى تأمين مواقع توزيع المساعدات في قطاع غزة، وظفت عدد من أعضاء جماعة "إنفيديلز" (أو "الكُفّار" بالعربية) للدراجات النارية، وهي جماعة أمريكية متطرفة معروفة بعدائها للمسلمين. وكشف التحقيق أن عشرة أعضاء على الأقل من هذه الجماعة يعملون ضمن طواقم الأمن التابعة للشركة في غزة، بينهم سبعة يشغلون مناصب قيادية.

 جماعة "إنفيديلز" وتوزيع المساعدات
وتأسست جماعة "إنفيديلز" في عام 2006، وتتبنى أيديولوجية تعتبر نفسها امتدادًا لـ"الصليبيين المعاصرين"، وتستخدم رموزًا مستوحاة من الحروب الصليبية، مع نشرها المتواصل لخطاب كراهية ضد المسلمين على منصاتها الرقمية.

وبحسب مستندات داخلية وتسريبات حصلت عليها "بي بي سي"، فإن أكثر من 40 من بين نحو 320 متعاقدًا مع الشركة هم من منتسبي هذه الجماعة. وقد ظهرت صور لبعضهم في غزة يرفعون شعارات استفزازية مثل "لنجعل غزة عظيمة مجددًا"، فيما يروج آخرون لمنتجات تحمل عبارات عنيفة أو ذات دلالات تاريخية عدائية للمسلمين.

من جهتها، دافعت الشركة عن ممارساتها التوظيفية، مؤكدة أن جميع العاملين يمرّون بإجراءات تحقق من الخلفية، وأن الشركة لا تميّز أو تستبعد المتقدمين بناءً على هواياتهم أو ارتباطاتهم الشخصية، طالما لا تؤثر على أدائهم المهني.

 قلق دولي من نظام التوزيع
في المقابل، عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها البالغ، من الاستعانة بعناصر من جماعة متطرفة في عمليات إنسانية واعتبرته "أمر خطير يفاقم التوترات ويهدد سلامة المدنيين".

تزامن تحقيق "بي بي سي" مع تحذيرات سابقة للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، حيال نظام توزيع المساعدات الحالي في غزة. فقد أعلن لازاريني أن مراكز المساعدات تُدار من قبل "مرتزقة"، من بينهم ما وصفهم بـ"عصابات معادية للمسلمين".

وقال لازاريني في منشور عبر منصة "إكس": "قُتل ما لا يقل عن ألفي شخص يائس وجائع أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية". وشدد المسؤول الأممي على أن مواجهة المجاعة في القطاع تتطلب "وصولاً آمنًا ومنتظمًا وبشكل واسع النطاق إلى المحتاجين أينما كانوا. كما أكد أن الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا وشركاؤها، "تملك الموارد والخبرة الكافية، لكن يجب أن يُسمح لها بأداء عملها".

فخ الموت
كان الكيان الصهيوني قد دشّن آلية بديلة لتوزيع المساعدات عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، بدعم من الولايات المتحدة، الأمر الذي رفضته الأمم المتحدة والفلسطينيون الذين وصفوها بأنها "فخ موت".

هذا، ويواصل الكيان الصهيوني منذ الثاني من شهر مارس إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول الغذاء والدواء والإمدادات الإنسانية، الأمر الذي دفع القطاع إلى حافة المجاعة، رغم تكدّس شاحنات المساعدات على حدوده. وتجدر الإشارة إلى أن المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء، لقوا مصرعهم في محيط مواقع توزيع المساعدات منذ مايو.

بدوره، أكد مرصد الأزهر أن الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة الإنسانية، فاليوم يجتمع العنف والمجاعة وانعدام الأمن معًا، وما يفاقم الوضع أن نظام توزيع المساعدات غير إنساني ويفتقر إلى الفعالية والتنظيم.

 ومن ثم شدد المرصد على أن الأوضاع الحالية تفرض على المجتمع الدولي إيجاد معالجة جذرية تضمن رفع الحصار والسماح للأمم المتحدة بالعمل بحرية وأمان لتوزيع المساعدات وإنقاذ الأرواح. 

إنفيديلز غزة جماعة إنفيديلز الأونروا نظام توزيع المساعدات الحالي في غزة مرتزقة الكيان الصهيوني مؤسسة غزة الإنسانية مرصد الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

الاهلي

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

ترشيحاتنا

ارشيفية

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق المنصورة - اجا بالدقهلية

جثة رضيعة

ضبط ربة منزل ألقت رضيعتها فى صندوق قمامة بقنا

المتهم

الداخلية: ضبط سائق ميني باص يسير عكس الاتجاه في الجيزة

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

تسبب تأخر عقلي.. تحذير من مادة خطيرة باللبان

اللبان
اللبان
اللبان

أزمة كبرى .. انفجار الوسائد الهوائية في سيارات مازدا بألمانيا عند هذه السرعة

مازدا
مازدا
مازدا

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد