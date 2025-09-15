الأوقاف تطلق أسبوعًا ثقافيًا بـ27 مسجدًا لتعزيز القيم الدينية والوطنية

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي بـ (27) مسجدًا بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطتها الدعوية الرامية إلى ترسيخ القيم الدينية والوطنية، وبناء وعي سليم لدى المواطنين، ولا سيما بين النشء والشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء المستقبل.

واستهلت الفعاليات بلقاء أول عقب صلاة المغرب تحت عنوان: “منهج النبي في رعاية النشء والتواصل معهم”، حيث قدّم العلماء والأئمة المشاركون شرحًا وافيًا لأساليب التربية النبوية في التعامل مع الأطفال والشباب، مؤكدين أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الأساس الأمثل في تكوين شخصية متوازنة تجمع بين الإيمان الصحيح والالتزام بالقيم المجتمعية.

وشدد الأئمة على أهمية الدور المشترك الذي تقوم به الأسرة والمدرسة والمسجد في تنشئة الأجيال، مشيرين إلى أن غرس القيم الأخلاقية والدينية منذ الصغر يسهم في إعداد جيل قوي في إيمانه، مدرك لمسؤولياته الوطنية والاجتماعية، وقادر على مواجهة التحديات.

وتقام فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة كوكبة من العلماء والأئمة المتخصصين، حيث تتوزع الندوات واللقاءات بين الجوانب العلمية والتربوية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى الجمع بين الفكر والوعي، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر، عقب صلاة المغرب يوميًّا.