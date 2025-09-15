الأوقاف تعلن أسماء المقبولين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2025 – 2026

أعلنت وزارة الأوقاف رسميًا عن أسماء المقبولين للالتحاق بالفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، من بين المتقدمين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة الذين اجتازوا بنجاح اختبارات ومقابلات القبول التي عقدتها الوزارة خلال الفترة الماضية.

ودعت وزارة الأوقاف جميع المقبولين إلى سرعة التوجه إلى المراكز المسجلين بها؛ لسداد المصروفات الدراسية المقررة، وقدرها (500 جنيه)، وذلك في موعد أقصاه قبل بدء الدراسة، مؤكدة أن التأخير في السداد قد يحرم الدارسين من حقهم في القيد بالمراكز.

كما شددت الوزارة على أن الدراسة ستنطلق رسميًا يوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025، وعلى جميع الدارسين الالتزام بالحضور منذ اليوم الأول لضمان الاستفادة الكاملة من البرنامج التدريبي المكثف الذي أعدته الوزارة، والذي يهدف إلى تخريج دفعات مؤهلة لحمل رسالة تحفيظ القرآن الكريم ونشر قيمه وتعاليمه السمحة.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه يمكن الاطلاع على **أسماء المقبولين** من خلال الدخول عبر الرابط المخصص على موقعها الرسمي.

لمعرفة الأسماء اضغط هنا



