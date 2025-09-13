تعرف على موضوع خطبة الجمعة القادمة بمساجد الأوقاف

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م، الموافق ٢٧ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ، بعنوان: "الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم".

موضوع خطبة الجمعة

قالت وزارة الأوقاف، في بيان لها إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بأنه لا بد من العلم والتعليم، وأهمية طلب العلم والسبل الصحيحة لتحصيله.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المساجد على مستوى الجمهورية ستلتزم بهذا الموضوع الموحد، ضمن خطتها الدعوية التي تهدف إلى نشر الوعي، وترسيخ القيم الوطنية والدينية، وتقديم خطاب ديني معتدل يعكس روح الإسلام السمحة.

(2963) ندوة علمية في المساجد

عقدت وزارة الأوقاف (2963) ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين"، الذي يُنفذ بالمساجد الكبرى.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، والتصدي للأفكار المتطرفة، ومواجهة التراجع الأخلاقي، من خلال إعادة ربط المصلين بالموروث الإسلامي الصحيح، وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية متماسكة.

وتناولت الندوات هذا الأسبوع قراءة وشرح باب من كتاب "الأذكار" للإمام يحيى بن شرف النووي، المتوفى (676هـ)، بعنوان: "بابُ ما يقوله بعد تكبيرة الإِحرام"، مع تلاوة سورة "يس"، ومجلس للصلاة على سيدنا النبي ﷺ.

ومن المقرر استمرار تنفيذ "مجالس الذاكرين" أسبوعيًّا، في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والتربوية الشاملة.