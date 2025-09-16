قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

اليوم.. غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب جامعة الأزهر

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود
عبد الرحمن محمد

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن اليوم، الثلاثاء، هو الموعد النهائي لتسجيل الرغبات عبر مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر للطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، وذلك بعد فترة تسجيل استمرت عدة أيام بدأت منذ يوم الخميس الماضي.

 وأوضح رئيس الجامعة أن عملية التسجيل التي جرت إلكترونياً جاءت في إطار التسهيل على الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات.

وقال رئيس جامعة الأزهر إن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم منذ بدء فتح الباب إلكترونياً بلغ 95 ألف طالب وطالبة، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على كليات جامعة الأزهر في مختلف التخصصات العلمية والشرعية والأدبية.

 وأضاف أن الجامعة حريصة على إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لتسجيل رغباتهم قبل غلق باب التسجيل في مساء اليوم، مؤكداً أن عملية التنسيق ستتم وفق القواعد والحدود الدنيا المعتمدة لمختلف الكليات.

كما ناشد الدكتور سلامة جمعة داود جميع الطلاب والطالبات الذين لم يسجلوا رغباتهم حتى الآن الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني قبل إغلاق النظام، وذلك لضمان إدراج رغباتهم ضمن عملية التنسيق. 

وأكد أن الجامعة لن تتهاون في توفير كل سبل الدعم الفني والإرشادي للطلاب أثناء عملية التسجيل، حتى يتمكن الجميع من إدخال رغباتهم بطريقة صحيحة وسليمة.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد 2025 – 2026 سوف يبدأ رسمياً يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، حيث ستنطلق الدراسة بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وسط استعدادات مكثفة من جانب الجامعة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات الجدد والقدامى على حد سواء.
 

