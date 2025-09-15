قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احمد موسي: كلمة الرئيس السيسي اليوم أحدثت قلقا في إسرائيل
شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور
الخارجية القطرية: رسالتنا واضحة بأن العدوان الإسرائيلي علينا لا نقبله
احمد موسي: العدوان الإسرائيلي على قطر جاء بإشارة أمريكية وقرار أمريكي إسرائيلي
الجامعة العربية: قمة الدوحة أكدت أن قطر لا تقف وحدها
البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل
الرئيس السيسي وأمير قطر والعاهل الأردني يجرون اتصالًا مرئيًا بقادة أوروبيين
العاملون بالنيابات: رسائل السيسي بقمة الدوحة تحذيرية وتحمل دلالات قوية
احمد موسي: الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه حتى لو أراد ترامب
رغم هبوط الأعلاف.. لماذا ارتفعت أسعار البيض |وهذا موعد الانخفاض
شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
العد التنازلي بدأ.. انتهاء فصل الصيف رسميًا في هذا الموعد
ديني

شيخ الأزهر لوفد الشركة المتحدة: مستعدون للتعاون في إعداد برامج لربط الشباب بكتاب الله.. صور

شيخ الأزهر يستقبل وفد الشركة المتحدة
محمد شحتة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة طارق مخلوف، العضو المنتدب للشركة، وأحمد فايق، رئيس قطاع البرامج، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال، ونشوى جاد، رئيس مجلس إدارة منصة watch it.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن الأزهر الشريف يقوم على نشر علوم القرآن الكريم واللغة العربية طوال تاريخه، وهو ما جعله قلعة علمية راسخة يقصدها طلاب العلم من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الأزهر لا يتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم لخدمة القرآن الكريم، واستعداده للتعاون في إعداد برامج إعلامية تسهم في ربط النشء والشباب بكتاب الله تعالى.

وأشار إلى أن شباب اليوم في حاجة ماسة إلى توعيتهم بكل ما يحيط بهم من تحديات إضافة إلى مخاطر الأفكار الشاذة والغريبة على ثقافتنا ومجتمعاتنا، التي يتم ترويجها تحت لافتات حريات الرأي والتعبير، وذلك عبر تزويدهم بالمواد الإعلامية التوعوية الوسطية التي تصحح المفاهيم الخاطئة لديهم، وتغذي مفاهيم الوسطية والاعتدال بداخلهم.

من جانبه، أعرب طارق مخلوف ووفد الشركة المتحدة عن سعادتهم بلقاء شيخ وتقديرهم لما يقوم به الأزهر الشريف من جهود كبيرة لخدمة القرآن الكريم ونشر منهج الوسطية والاعتدال، مؤكدًا أن إمكانات الشركة المتحدة مسخرة لنشر علوم القرآن الكريم ورسالة الأزهر التي تقوم على نشر الوسطية والاعتدال، واستعداد الشركة المتحدة لتغطية فعاليات مسابقة «الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم»، بما يليق بمكانة حَفَظة كتاب الله، وتاريخ هذه المسابقة العريقة، والترويج لها على النحو الأمثل، تشجيعًا للنشء والشباب على حفظ القرآن الكريم، واستلهام ما يتضمنه من قيم أخلاقية وإنسانية، وتعاليم دينية عظيمة.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة المتحدة ومجمع البحوث الإسلامية لاعتماد نسخة للمصحف الشريف من الأزهر الشريف باللغتين العربية والإنجليزية للاستعانة به من خلال التطبيق الإلكتروني "مصر قرآن كريم"، للوصول إلى أكبر قاعدة جماهيرية، وبخاصة الشباب داخل مصر وخارجها، واعتمادها كنسخة رسمية للتطبيق الإلكتروني.

كما تم الاتفاق على الإستعانة ب «المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف» الذي نفذته الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية من خلال أصوات ٣٠ طالبًا أزهريًّا نابغًا؛ حيث يُعدُّ هذا المصحف حدثًا فريدًا غير مسبوق، فهو أول مصحف طلابي من نوعه حاصل على تصريح من لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

وتستعد الشركة لتجهيزه للعرض التلفزيوني على قناة مصر قرآن كريم، والتطبيق الإلكتروني الخاص بها، ليكون مصحف طلاب الأزهر الشريف امتدادًا لمدرسة التلاوة المصرية، التي كانت ولا تزال مرجعًا أصيلًا لصوت التلاوة في العالم الإسلامي، بما يعكس عظمة الرسالة الأزهرية ودورها في تخريج أجيال تحمل مشعل القرآن الكريم وتواصل مسيرة الحفاظ على هذا التراث العريق.

شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المصحف المرتل مصر قرآن كريم

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
الدجاج بالبطاطس والكريمة
فقدان الوزن
البسبوسة بالقشطة
