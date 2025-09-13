مستشارة شيخ الأزهر تتفقد مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن بمدينة البعوث

قامت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، بزيارة ميدانية إلى فرع مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، وذلك بمدينة البعوث الإسلامية، برفقة الدكتور عصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية.

وخلال جولتها التفقدية، تابعت الصعيدي مستويات الطلاب في الحفظ والتجويد، حيث استمعت إلى عدد من التلاوات القرآنية، وأبدت إعجابها بقدرات الطلاب وجهودهم في حفظ كتاب الله، كما أثنت على المعلمين ودورهم في دعم هؤلاء الطلاب وتشجيعهم على التميز، مؤكدة استمرار الدعم الكامل لهذه المبادرات المباركة التي تجسد رسالة الأزهر في خدمة كتاب الله واحتضان طلابه من مختلف الجنسيات.

وأكدت الصعيدي أن مدرسة الإمام الطيب تُعد من أبرز المبادرات التي أطلقها الأزهر الشريف، وتهدف إلى ترسيخ القيم القرآنية في نفوس الطلاب، وتنمية مهاراتهم في التلاوة الصحيحة والتجويد المتقن، بما يعزز من تخريج جيل قرآني واعٍ، يجمع بين حفظ القرآن الكريم والإتقان والأخلاق الحميدة.