جامعة الأزهر تفتح باب التسجيل لاختبارات القدرات لهؤلاء الطلاب

صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التسجيل لأداء اختبار القدرات لطلاب القراءات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية للقبول بكلية القرآن الكريم بطنطا، وقسم القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، في بيان، أن التسجيل يبدأ من الآن وحتى مساء غدٍ الثلاثاء، والتسجيل متاح من خلال بوابة خدمات جامعة الأزهر.

إرجاء تنسيق الجامعات الحكومية

وأعلن مكتب تنسيق القبول بوزارة التعليم العالي إرجاء تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية لحين انتهاء تنسيق كليات جامعة الأزهر.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بوزارة التعليم العالي أنه سوف يتم الإعلان عن الموعد الجديد لتنسيقهم في وقت لاحق، وذلك استجابة لطلاب الثانوية الأزهريّة بتأجيل تنسيقهم بالمعاهد العليا وبعض الكليات بالجامعات الحكومية لحين إعلان نتيجة تنسيقهم بكليات جامعة الأزهر.

كان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، قد أعلن عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد ، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضح المكتب، أنه يستمر تسجيل الرغبات حتى يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، قبل أن يعلن المكتب الآن إرجاء العمل بالتنسيق لحين انتهاء تنسيق الأزهر.