ديني

جامعة الأزهر: هذه طريقة الإلتحاق بالبرامج الجديدة

محمد شحتة

أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أنَّ البرامج العلمية الجديدة المميزة بالجامعة التي تلبي حاجة سوق العمل متاحة أمام جميع الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية 2025م عن طريق التنسيق الداخلي بهذه الكليات بعد استيفاء الحد الأدنى للقبول بها.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن البرامج الجديدة تضم 23 برنامجًا مميزًا بمصروفات أقل من نظيراتها في الجامعات، لافتًا أنه قد روعي فيها تلبيتها لسوق العمل ومواكبة مستجدات العصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأضاف أن الالتحاق بهذه البرامج يكون بتشعيب داخلي من الكليات، ويكون عن طريق تقديم رغبات الالتحاق إلى الكليات التي بها هذه البرامج بتنسيق داخلي في كل كلية، وذلك عقب ظهور نتيجة التنسيق واستيفاء الطلاب الحد الأدنى لكل كلية بها هذه البرامج.

والبرامج الجديدة تشمل:

1- برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها بكلية اللغة العربية بالقاهرة.

2- برنامج جودة وسلامة الغذاء بكليات الزراعة.

3- برنامج الإعلام (لغة إنجليزية) بكليات الإعلام.

4- برنامج إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات.

5- برنامج الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات.

6- برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية بكليات الدراسات الإنسانية.

7- برنامج إدارة ريادة الأعمال والابتكار بكليات التجارة.

8- برنامج نظم ومعلومات الأعمال (BIS) بكليات التجارة.

9- برنامج القراءات القرآنية وعلومها (كبار السن) بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة.

10- برنامج القراءات القرآنية وعلومها (كبار السن) بكلية القرآن الكريم.

11- برنامج تكنولوجيا الملابس بكلية الاقتصاد المنزلي.

12- برنامج إعداد معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية بالمدارس الدولية واللغات (للبنين والبنات) كليات التربية.

13- برنامج إعداد معلم البيولوجيا والجيولوجيا باللغة الإنجليزية بالمدارس الدولية واللغات (للبنين والبنات) بكليات التربية.

14- هندسة تنسيق الحدائق واللاند سكيب بكليات الهندسة الزراعية.

15- برنامج التحاليل البيولوجية والكيمياء بكليات العلوم.

16- برنامج التكنولوجيا الحيوية والكيمياء الحيوية الجزيئية بكليات العلوم.

17- برنامج الفيزياء الإشعاعية والطبية بكليات العلوم.

18- برنامج الجيولوجيا الهندسية والبيئية بكليات العلوم.

19- برنامج الكيمياء التطبيقية الصناعية بكليات العلوم.

20- برنامج الطاقة المتجددة والمستدامة بكليات الهندسة للبنين والبنات.

21- برنامج هندسة النظم الذكية بكليات الهندسة للبنين والبنات.

22- برنامج هندسة العمارة البيئية والعمران بكليات الهندسة للبنين والبنات.

23- برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية بكليات الهندسة للبنين والبنات.

جامعة الأزهر الأزهر الشريف تنسيق الأزهر الثانوية الأزهرية برامج جامعة الأزهر البرامج الجديدة

