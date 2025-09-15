قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025.. رابط التقديم وآخر موعد
الرئيس الإيراني يشكر الرئيس السيسي لدوره في الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أستاذ بالأزهر: السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة تعد فسادا كبيرا

الدكتور مجدي عبد الغفار
محمد شحتة

واصل الجامع الأزهر، عقد أمسياته الدينية، حيث أقام اليوم الاثنين أمسية جديدة تحت عنوان: «النبي صلى الله عليه وسلم والحفاظ على البيئة»، حاضر فيها الدكتور مجدي عبد الغفار، أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، وقدمها الأستاذ إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم.

وقال الدكتور مجدي عبد الغفار، إن إعمار الكون ليس مجرد خيار، بل هو مهمة إنسانية أساسية، وتكليف للإنسان بهذا العمل الجليل، قال تعالى: "إني جاعل في الأرض خليفة"، ليعمر الأرض وفق مراد الله سبحانه وتعالى، وهذه المهمة تتطلب من الإنسان أن يكون أمينًا على كوكب الأرض، ليس فقط من خلال البناء والعمران فقط، بل بالحرص على والحفاظ على كل مكونات البيئة واستخدامها بمسؤولية ووعي، ولا يقتصر هذا الحفاظ على الموارد الطبيعية كالماء والهواء، بل يمتد ليشمل كل جزء من البيئة، من الشجرة الصغيرة، لان كل عنصر من هذه العناصر هو جزء لا يتجزأ من نظام بيئي متكامل يجب أن يعامل باحترام.

وأشار الدكتور مجدي عبد الغفار، إلى أن سلوك الإنسان هو المحدد الرئيسي لحالة البيئة، فكلما كان سلوكنا إيجابيًا ومسؤولًا، كانت البيئة حولنا أكثر صحة ونقاء، لأن البيئة هي مرآة تعكس تصرفات الإنسان، فصلاحها هو نتيجة مباشرة لوعي الإنسان وتصرفاته الحكيمة، بينما فسادها هو انعكاس لانحراف سلوكه واستغلاله الجائر للموارد، وهذا يؤكد أن مسؤولية الحفاظ على البيئة تبدأ من الفرد وتصرفاته اليومية، لتتحول إلى ثقافة مجتمعية تحمي كوكبنا للأجيال القادمة.

وأوضح الدكتور مجدي عبد الغفار، إلى أن الحق سبحانه وتعالى سخر للإنسان ما في الكون، قال تعالى: " وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" لكن يجب على الإنسان أن يأخذ هذه الأشياء كما أراد الحق سبحانه وتعالى.

أما أن يعبث الإنسان بهذه الأشياء فهو أمر محرم، لأن فيه إفساد لمعالم البيئة، مبينا أن إفساد مكونات البيئة يكون سببا في إفساد حياة الناس، نتيجة السلوكيات السلبية للبعض، لهذا يقول الحق سبحانه وتعالى: " ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ"، وهو دليل على أن السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة تعد فسادًا كبيرًا، وهو سلوك لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه لذلك قال تعالى:" وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ".

في ختام الأمسية، قال الأستاذ إسماعيل دويدار، إن النبي جاء رحمة للعالمين، فشملت رحمته الإنسان والحيوان والنباتات وكل مكونات الكون الذي نعيش فيه، لأنه الرحمة الكبرى، مشيرًا إلى أن الاحتفال بميلاد النبي يجب ألا يقف عند المظاهر الشكلية فقط وإنما، يجب أن نتعلم من هديه الشريف التعامل مع كل شيء، ومن بين القضايا الهامة قضية الحفاظ على البيئة، لأن النبي أوصانا بضرورة الحفاظ على البيئة من أجل الحفاظ على البيئة من أجل أن يعيش الإنسان في سلام وأمان.

الجامع الأزهر الأزهر الشريف البيئة السلوكيات الخاطئة جامعة الأزهر الكون

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

لقطة من موقع الحريق

حريق في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. فيديو وصور

أرشيفية

تجديد حبس 4 سيدات أجنبيات يمارسن الرذيلة داخل ناد صحى بقصر النيل

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

بالصور

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

