بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة السيد طارق مخلوف، العضو المنتدب للشركة، والأستاذ أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج، والمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال، والأستاذة نشوى جاد، رئيس مجلس إدارة منصة watch it.

وخلال اللقاء، أعرب السيد طارق مخلوف ووفد الشركة المتحدة عن سعادتهم بلقاء شيخ وتقديرهم لما يقوم به الأزهر الشريف من جهود كبيرة لخدمة القرآن الكريم ونشر منهج الوسطية والاعتدال.

وأكد أن إمكانات الشركة المتحدة مسخرة لنشر علوم القرآن الكريم ورسالة الأزهر التي تقوم على نشر الوسطية والاعتدال، واستعداد الشركة المتحدة لتغطية فعاليات مسابقة «الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم»، بما يليق بمكانة حَفَظة كتاب الله، وتاريخ هذه المسابقة العريقة، والترويج لها على النحو الأمثل، تشجيعًا للنشء والشباب على حفظ القرآن الكريم، واستلهام ما يتضمنه من قيم أخلاقية وإنسانية، وتعاليم دينية عظيمة.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة المتحدة ومجمع البحوث الإسلامية لاعتماد نسخة للمصحف الشريف من الأزهر الشريف باللغتين العربية والإنجليزية للاستعانة به من خلال التطبيق الإلكتروني "مصر قرآن كريم"، للوصول إلى أكبر قاعدة جماهيرية، وبخاصة الشباب داخل مصر وخارجها، واعتمادها كنسخة رسمية للتطبيق الإلكتروني.

كما تم الاتفاق على الإستعانة ب «المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف» الذي نفذته الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية من خلال أصوات ٣٠ طالبًا أزهريًّا نابغًا؛ حيث يُعدُّ هذا المصحف حدثًا فريدًا غير مسبوق، فهو أول مصحف طلابي من نوعه حاصل على تصريح من لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

وتستعد الشركة لتجهيزه للعرض التلفزيوني على قناة مصر قرآن كريم، والتطبيق الإلكتروني الخاص بها، ليكون مصحف طلاب الأزهر الشريف امتدادًا لمدرسة التلاوة المصرية، التي كانت ولا تزال مرجعًا أصيلًا لصوت التلاوة في العالم الإسلامي، بما يعكس عظمة الرسالة الأزهرية ودورها في تخريج أجيال تحمل مشعل القرآن الكريم وتواصل مسيرة الحفاظ على هذا التراث العريق.

