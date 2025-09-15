قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

وزير الأوقاف يكلف الشيخ محمد مجدي غنيم بتسيير أعمال الإدارة العامة لمراكز التدريب

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًا يقضي بتكليف الشيخ محمد مجدي غنيم عوض، الإمام والخطيب والمدرس بمديرية أوقاف القليوبية، بتسيير أعمال الإدارة العامة لمراكز التدريب في ديوان عام وزارة الأوقاف.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الوزارة نحو الدفع بالقيادات الشابة وضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية، بما يعزز من دور الإدارة العامة لمراكز التدريب في رفع كفاءة الأئمة والواعظات، والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني، مع تطوير قدراتهم لمواكبة متطلبات العمل الدعوي والفكري المعاصر.

و أعلنت وزارة الأوقاف رسميًا عن أسماء المقبولين للالتحاق بالفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026، من بين المتقدمين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة الذين اجتازوا بنجاح اختبارات ومقابلات القبول التي عقدتها الوزارة خلال الفترة الماضية.

ودعت وزارة الأوقاف جميع المقبولين إلى سرعة التوجه إلى المراكز المسجلين بها؛ لسداد المصروفات الدراسية المقررة، وقدرها (500 جنيه)، وذلك في موعد أقصاه قبل بدء الدراسة، مؤكدة أن التأخير في السداد قد يحرم الدارسين من حقهم في القيد بالمراكز.

كما شددت الوزارة على أن الدراسة ستنطلق رسميًا يوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025، وعلى جميع الدارسين الالتزام بالحضور منذ اليوم الأول لضمان الاستفادة الكاملة من البرنامج التدريبي المكثف الذي أعدته الوزارة، والذي يهدف إلى تخريج دفعات مؤهلة لحمل رسالة تحفيظ القرآن الكريم ونشر قيمه وتعاليمه السمحة.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال الدخول عبر الرابط المخصص على موقعها الرسمي.

لمعرفة الأسماء اضغط هنا 

