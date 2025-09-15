قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية تفتيش تكشف زراعة مساعد وزيرة إسرائيلية للمخدرات
الرئيس السيسي وأمير قطر يشددان على أهمية تشكيل جبهة موحدة لحماية الأمن القومي العربي
بعد قليل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
التعليم تنفي نقل الطلاب من مدارسهم لإلغاء نظام "الفترة المسائية"
احذر.. الكتابة على العملات الورقية يعرضك لدفع غرامة 100 ألف جنيه بالقانون
استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم .. اعرف وصل كام
تشريع أمريكي يقترح استخدام الطائرات المسيرة لوقف الاغتيالات
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم لصون سيادة الدوحة
الذهب يتألق مجددًا في السوق المصرية.. وعيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه
الرئيس السيسي يعزي أمير قطر في ضحايا العدوان الإسرائيلي على الدوحة
ديني

الأوقاف تطلق أول مسابقة قرآنية وابتهالية لأبناء القاهرة الكبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
شيماء جمال

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية إحياءً للقيم الإيمانية ونشرًا لروح الجمال القرآني والابتهال الديني وتعزيزًا للهوية الدينية في مصرنا الغالية؛ إطلاق أول مسابقة قرآنية وابتهالية لأبناء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

المسابقة موجهة للفئات العمرية من ٣ سنوات وحتى ١٨ سنة، وتشمل فرعين رئيسين:

· الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم، على خمسة مستويات حسب العمر والقدر المحفوظ.

· الفرع الثاني: الابتهالات الدينية للذكور والإناث حتى ١٨ سنة، ممن يتمتعون بحسن الصوت وجمال الأداء.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الفائزين في مختلف المستويات والفروع سيحصلون على جوائز قيمة مقدمة من مؤسسة محمد جلال الخيرية، وذلك تشجيعًا لهم على حفظ القرآن الكريم وإتقان الابتهال الديني.

· يبدأ التقديم للمسابقة يوم السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ ويستمر حتى الاثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ عبر الرابط الإلكتروني المحدد.

· تجرى الاختبارات الأولية بمديريات القاهرة والجيزة والقليوبية خلال الفترة من الأحد ٢٨ سبتمبر إلى الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥، على أن يتم ترشيح أفضل المتسابقين بكل مستوى وفرع.

· وتُعقد التصفية النهائية خلال الفترة من الأحد ٥ أكتوبر حتى الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥.

وزارة الأوقاف مؤسسة محمد جلال الخيرية مسابقة قرآنية وابتهالية المولد النبوي الشريف

