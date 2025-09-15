الأوقاف تطلق أول مسابقة قرآنية وابتهالية لأبناء القاهرة الكبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية إحياءً للقيم الإيمانية ونشرًا لروح الجمال القرآني والابتهال الديني وتعزيزًا للهوية الدينية في مصرنا الغالية؛ إطلاق أول مسابقة قرآنية وابتهالية لأبناء محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

المسابقة موجهة للفئات العمرية من ٣ سنوات وحتى ١٨ سنة، وتشمل فرعين رئيسين:

· الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم، على خمسة مستويات حسب العمر والقدر المحفوظ.

· الفرع الثاني: الابتهالات الدينية للذكور والإناث حتى ١٨ سنة، ممن يتمتعون بحسن الصوت وجمال الأداء.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الفائزين في مختلف المستويات والفروع سيحصلون على جوائز قيمة مقدمة من مؤسسة محمد جلال الخيرية، وذلك تشجيعًا لهم على حفظ القرآن الكريم وإتقان الابتهال الديني.

· يبدأ التقديم للمسابقة يوم السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ ويستمر حتى الاثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ عبر الرابط الإلكتروني المحدد.

· تجرى الاختبارات الأولية بمديريات القاهرة والجيزة والقليوبية خلال الفترة من الأحد ٢٨ سبتمبر إلى الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥، على أن يتم ترشيح أفضل المتسابقين بكل مستوى وفرع.

· وتُعقد التصفية النهائية خلال الفترة من الأحد ٥ أكتوبر حتى الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥.