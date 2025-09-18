قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنسيق جامعة الأزهر.. رابط التسجيل لمعرفة النتيجة من هنا

بدأ طلاب الثانوية الأزهرية في مصر حالة من الترقب الشديد مع اقتراب لحظة إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الجامعي الجديد 2025-2026.

وأوضحت الجامعة أن النتيجة سيتم الكشف عنها رسميًا ظهر اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025، وذلك من خلال المقر الرئيسي لجامعة الأزهر بمدينة نصر، مع إتاحة الاستعلام الإلكتروني لجميع الطلاب في مختلف المحافظات عبر موقع التنسيق المخصص.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الأزهر 2025

ووفرت جامعة الأزهر منصة إلكترونية تسهل على الطلاب معرفة نتيجة التنسيق بشكل مباشر دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التنسيق، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات المحددة التي يجب اتباعها بدقة، وتشمل:

  • الدخول أولًا إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط: https://tansik.digital.gov.eg/application/.
  • اختيار أيقونة "خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية" من القائمة الظاهرة على الصفحة الرئيسية.
  • الضغط على خيار "الاستعلام عن نتيجة التنسيق".
  • إدخال البيانات المطلوبة بدقة، وعلى رأسها رقم الجلوس والرقم السري المسجل في استمارة النجاح.
  • كتابة الرقم التأكيدي للتحقق من صحة البيانات.
  • الضغط على زر "الخطوة التالية" لإتمام عملية الاستعلام.
  • بعد استكمال الخطوات، ستظهر النتيجة موضحة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب له وفقًا لمجموعه والرغبات التي سجلها مسبقًا.

شروط التسجيل في تنسيق الأزهر 2025

وضعت جامعة الأزهر مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها أثناء عملية التسجيل الإلكتروني في تنسيق العام الجديد، ومن أبرز هذه الشروط:

  • أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها.
  • يحق التقديم لكل من اجتازوا امتحانات الدور الأول والدور الثاني.
  • الالتزام بالدقة الكاملة عند إدخال البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل.
  • ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة من قبل مكتب التنسيق وعدم التأخر في استكمال الخطوات.
  • مراعاة التوزيع الجغرافي عند اختيار الكليات والمعاهد المتاحة لكل منطقة.

موعد إعلان النتائج والمتابعة

أشارت الجامعة إلى أن النتيجة ستصدر رسميًا في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، ومن المتوقع أن يشهد الموقع الإلكتروني إقبالًا مكثفًا من الطلاب الراغبين في معرفة نتائجهم فور إعلانها، حيث سيتمكن كل طالب من معرفة الكلية أو المعهد المرشح له وفقًا لمجموعه والرغبات التي أدخلها مسبقًا.

أهمية تنسيق الأزهر 2025

يمثل تنسيق القبول بجامعة الأزهر لعام 2025-2026 خطوة مفصلية في حياة الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية، حيث يفتح أمامهم باب الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة سواء في المسار العلمي أو الأدبي. ويتيح نظام التنسيق الإلكتروني إمكانية تحديد الاختيارات بما يتناسب مع مجموع الطلاب ورغباتهم، وهو ما يضمن لهم فرصًا أفضل لتحقيق طموحاتهم الدراسية والمهنية مستقبلًا.

 

