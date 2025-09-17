موعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. استعد لمعرفة كليتك

تعقد جامعة الأزهر، مؤتمر صحفي ظهر غدٍ الخميس، للإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي 2025-2026.

ومن المقرر أن تعلن جامعة الأزهر نتيجة تنسيق كليات البنين والبنات للقسمين العلمي والأدبي، وكافة تفاصيل وبيانات نتيجة التنسيق خلال المؤتمر الصحفي.

وأعلنت جامعة الأزهر، أن 95 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم إلكترونيا في تنسيق الأزهر 2025 قبل غلق باب التسجيل مساء أمس الثلاثاء.

وأعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن أمس الثلاثاء هو نهاية تسجيل الرغبات بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر للطلاب الجدد في العام الدراسي الجديد (2025 - 2026).

يذكر أن تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2025 بدأت إلكترونيًّا من الخميس الماضي وسيستمر حتى مساء أمس الثلاثاء.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ في جامعة الأزهر بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم يوم السبت القادم الموافق 20 من سبتمبر 2025م.