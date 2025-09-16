تنسيق الأزهر 2025.. 95 ألف طالب سجلوا رغباتهم إلكترونيا حتى الآن

أعلنت جامعة الأزهر، أن 95 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم إلكترونيا حتى الآن في تنسيق الأزهر 2025 قبل غلق باب التسجيل مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن اليوم الثلاثاء هو نهاية تسجيل الرغبات بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر للطلاب الجدد في العام الدراسي الجديد (2025 - 2026).

وأهاب رئيس جامعة الأزهر، بالطلاب والطالبات الذين لم يسجلوا رغباتهم سرعة التسجيل إلكترونيًّا حتى يتم تنسيق رغبات الطلاب في ضوء الحدود الدنيا للكليات.

يذكر أن تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر 2025 بدأت إلكترونيًّا من الخميس الماضي وسيستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ في جامعة الأزهر بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم يوم السبت القادم الموافق 20 من سبتمبر 2025م.