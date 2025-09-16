قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناتجاس: لا تقلقوا من رائحة الغاز المنبعثة بالعجمي غربي الإسكندرية
جيش الاحتلال: نهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حالا استخدام الأسرى دروعًا بشرية
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن
نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال في مستشفي هليوبوليس
والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها
النار ولعت في المطبخ.. سيدة تفارق الحياة حرقا أثناء إعدادها الطعام ببولاق الدكرور
المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأدلة تتزايد على الإبادة الجماعية بغزة
غزة تحترق.. إسرائيل تعلن بدء الهجوم البري على القطاع
خسائر بـ80 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لحريق مجمع صناعي بالغربية
الفرصة الأخيرة.. هل يقترب محمود بنتايج من عملاق فرنسا؟
رئيس الوزراء: مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي
ديني

الإمام الأكبر يستقبل السفير اليوناني ويؤكِّد استعداد الأزهر لافتتاح مركزٍ لتعليم اللغة العربية

محمد شحتة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير نيقولاس باباجيورجيو، سفير اليونان لدى القاهرة؛ لبحث سُبُل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الثَّقافية والعلميَّة والدعويَّة.

وخلال اللقاء، أكَّد شيخ الأزهر عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، وفي قلبها العلاقات العلمية والثَّقافيَّة التي تربط الأزهر باليونان، مشيرًا فضيلته إلى استعداد الأزهر لتوفير منح دراسيَّة لأبناء المسلمين في اليونان، مؤكدًا أنَّ هؤلاء الطلاب هم سفراء للسلام، ويعول الأزهر عليهم في قيادة التدين الصحيح، ورفع الوعي بأهمية السلم المجتمعي والاندماج الإيجابي بين كل فئات المجتمع.

كما أكَّد فضيلته استعداد الأزهر لاستقبال أئمة اليونان وتدريبهم في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، ورفع مهاراتهم الدعويَّة في تفنيد الفكر المتطرف المتعلقة بمختلف القضايا المعاصرة، وفي مقدمتها قضايا التعايش الإيجابي ومكانة المرأة في الإسلام وغيرها، كما أكَّد فضيلته استعداد الأزهر لافتتاح مركزٍ لتعليم اللغة العربية في اليونان خدمة لأبناء المسلمين هناك في تعلم لغة القرآن الكريم.

من جانبه، أعرب السفير اليوناني عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مصرحًا: "نتابع باهتمام كبير وشغف نشاطكم وبرامجكم المستمرة، ونقدِّر كثيرًا مسيرتكم وحكمتكم البالغة الأهمية في هذا الوقت الصعب وما يدور فيه من تحدياتٍ بالغة الخطورة، إن كلمة القادة الدينيين لها صدًى كبير، ونعلم أن كلمتكم لها أذن كثيرة تستمع لها وتؤثر فيها على المستوى العالمي".

وأضاف السفير اليوناني، أن اليونان تعتزُّ بعلاقاتها التاريخية بالأزهر، ولدينا جالية مسلمة في اليونان، ومعظم المسلمين اليونانيين يرغبون بالدراسة في جامعة الأزهر، مشيرًا إلى التعاون مع الأزهر في مجال استقدام المبتعثين الأزهريين لإحياء الاحتفالات والمناسبات الإسلامية، وفي مقدمتها شهر رمضان المبارك، ونسعد بهذه العلاقة المتميزة، مضيفًا: "نحن بصدد توقيع اتفاقية تفاهم مع الأزهر لترسيخ العلاقة المشتركة، ورفعها لأعلى مستوياتها في المجالات العلمية والثقافية وتدريب الأئمة".

