موعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. ورئيس الجامعة يُبشر الطلاب

تعلن جامعة الأزهر، في مؤتمر صحفى بعد قليل، نتيجة تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات الجامعة للعام 2025-2026.

تنسيق القبول بجامعة الأزهر

وانتهت الثلاثاء الماضي أعمال مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، والذي بدء العمل به يوم الخميس الماضى، واستمر حتى الثلاثاء الموافق 16 من سبتمبر 2025 م.

تسجيل الرغبات

وأكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن تسجيل الرغبات أتيح للطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2025م، مؤكدًا أن تنسيق هذا العام الدراسي (2025 - 2026) يتميز عن سابقه بوجود كليات جديدة نوعية تم افتتاحها في الجامعة؛ وهي:

١- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنين بالقاهرة.

٢- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي للبنات بالقاهرة.

٣- كلية الطب البيطري للبنين بحوش عيسى محافظة البحيرة.

٤- كلية الطب البيطري للبنين بأسيوط.



وفتح كليتين جديدتين في المحافظات النائية؛ وهما:

١- كلية البنات الأزهرية بمطروح.

٢- كلية البنين الأزهرية بالوادي الجديد.



وفتح كليتين جديدتين لخدمة الطلاب والطالبات في محافظات الوجه القبلي؛ هما:

١- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بقنا.

٢- كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف.