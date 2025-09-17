هل يُطبق نظام البكالوريا في الثانوية الأزهرية؟.. جامعة الأزهر ترد

قال الدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، إن تنسيق الجامعات بشكل عام انتهى أمس الثلاثاء، موضحا أن يوم الخميس سيشهد عقد مؤتمر صحفي لإعلان النتائج الخاصة بقبول الطلاب في الكليات العامة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن البرامج العملية الجديدة، مميزة، وتم ضمها بالكليات؛ لتلبي حاجة سوق العمل، لافتا إلى أنها جميعا متاحة للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية 2025.

ولفت إلى أن البرامج الحالية والكليات الجديدة بجامعة الأزهر متاحة فقط للحاصلين على الثانوية الأزهرية، وأنها تتم من خلال تنسيق داخلي بالكليات، وتتم بعد قبول الطلاب الجامعة.

وأشار إلى أن مصروفات البرامج الجديدة بجامعة الأزهر، ستحدد؛ على حسب كل برنامج، ولكنها بشكل عام ستبدأ من 25 ألف جنيه ولن تزيد عن 40 ألف جنيه، مؤكدا أنها تعتبر أقل من الموجودة في الجامعات الأخرى.

حقيقة تطبيق نظام البكالوريا بالثانوية الأزهرية

تحدث الدكتور أحمد زارع عن ما تردد بشأن تطبيق نظام البكالوريا بالثانوية الأزهرية، وقال إنه “حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ قرار، ولكن هناك دراسات تتم، وفي حالة الوصول إلى نتائج؛ سيتم الإعلان عنها”.