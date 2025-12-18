السفارة المصرية في موزمبيق تنظم لقاء مع أعضاء الجالية

عقد السفير محمد فرغل، سفير مصر لدى موزمبيق، لقاء مع أعضاء الجالية المصرية والائمة أعضاء بعثة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمقر السفارة المصرية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها السفارة للتعرف على أحوال الجالية.



واستمع السفير المصري لمقترحات أبناء الجالية بشأن التوسع في تقديم الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين في الخارج، لاسيما الخدمات البريدية.



وعلى هامش اللقاء تم تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، و حضرها بعض رموز الحكومة الموزمبيقية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، حيث القى السفير كلمة أكد خلالها على الدور المحوري الذي اضطلعت به اللغة العربية في صون ونقل التراث الحضاري الإنساني، وإسهامها البارز في تعزيز الروابط وبناء الجسور بين مختلف العلوم الإنسانية.