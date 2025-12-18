قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
رئيس الوزراء: الدفع بـ28 طائرة جديدة لأسطول الطيران المدني في يناير 2026
أخبار البلد

السفارة المصرية في موزمبيق تنظم لقاء مع أعضاء الجالية
أ ش أ

عقد السفير محمد فرغل، سفير مصر لدى موزمبيق، لقاء مع أعضاء الجالية المصرية والائمة أعضاء بعثة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمقر السفارة المصرية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها السفارة للتعرف على أحوال الجالية.


واستمع السفير المصري لمقترحات أبناء الجالية بشأن التوسع في تقديم الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين في الخارج، لاسيما الخدمات البريدية.


وعلى هامش اللقاء تم تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، و حضرها بعض رموز الحكومة الموزمبيقية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، حيث القى السفير كلمة أكد خلالها على الدور المحوري الذي اضطلعت به اللغة العربية في صون ونقل التراث الحضاري الإنساني، وإسهامها البارز في تعزيز الروابط وبناء الجسور بين مختلف العلوم الإنسانية.

السفير محمد فرغل سفير مصر لدى موزمبيق أعضاء الجالية المصرية والائمة اعضاء بعثة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمقر السفارة المصرية

المزيد

