أغادر في هذا التوقيت.. السلامي يكشف حقيقة منحه الجنسية الأردنية

كشف المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، عن قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني منحه الجنسية الأردنية، في خطوة وصفها بـ“الشرف الكبير”.

وأوضح السلامي أن ولي العهد أبلغه بالقرار، معبرًا عن امتنانه للتقدير والدعم الذي يحظى به من القيادة الأردنية.

الاستمرار بعد إنجاز كأس العرب

تحدث السلامي عن مستقبله مع منتخب الأردن عقب حصول “النشامى” على المركز الثاني في بطولة كأس العرب، بعد الخسارة أمام المغرب بنتيجة 2-3 في النهائي الذي أقيم على استاد لوسيل بالدوحة.

وأكد تلقيه طلبًا من الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، للاستمرار في قيادة المنتخب بعد التأهل التاريخي إلى كأس العالم.

مشروع متكامل لا محطة عابرة

شدد مدرب الأردن على أنه لم يأتِ لتحقيق إنجاز عابر ثم الرحيل، بل لبناء فريق قوي ومشروع طويل الأمد. وقال: “جئت لبناء منظومة متكاملة، وعندما أشعر أن المشروع اكتمل، سأغادر”، في إشارة إلى التزامه بتطوير الأداء والاستدامة الفنية



تطوير الدوري المحلي

أشار السلامي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على رفع مستوى المنافسة في الدوري الأردني، بما يسهم في اكتشاف وتطوير لاعبين شباب قادرين على تمثيل المنتخب بأفضل صورة ممكنة، ودعم قاعدة الاختيار للمنتخب الأول.

تفاصيل نهائي كأس العرب

تُوّج منتخب المغرب بلقب كأس العرب بعد فوزه على الأردن 3-2 عقب التمديد. وسجل للمغرب أسامة طنان مبكرًا من تسديدة بعيدة، ثم عبد الرزاق حمدالله هدفين، بينما أحرز علي علوان هدفي الأردن أحدهما من ركلة جزاء. وهو اللقب الثاني للمغرب بعد 2012، ليبقى اللقب في القارة الإفريقية.

المغرب يواصل حصاد الإنجازات

تتواصل النجاحات المغربية منذ مونديال قطر 2022، مع التأهل إلى كأس العالم 2026، والتتويج بعدة بطولات قارية وفئوية، استعدادًا لاستضافة كأس أمم إفريقيا

الأردن نحو المونديال

ورغم خسارة النهائي، يستعد منتخب الأردن لخوض كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، صيفًا في أميركا الشمالية، مستفيدًا من زخم الإنجاز والدعم المتواصل



