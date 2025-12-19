قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرهان بعد عودته إلى السودان: شكرا لمصر ولـ الرئيس السيسي
تحديد هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون الأمريكية
روسيا تنشر أحدث منظومة لصواريخها النووية في بيلاروسيا
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19-12-2025
ماقصرتوا.. أول تعليق من الملكة رانيا على خسارة الأردن لقب كأس العرب
أمريكا توافق على مبيعات عسكرية للناتو بقيمة 136.1 مليون دولار
أمريكا تفرض عقوبات على 29 سفينة تابعة لـ أسطول الظل الإيراني
جلسة تحفيزية داخل المعسكر.. محمد صلاح يشعل حماس لاعبي المنتخب قبل أمم أفريقيا
ترامب يوجه الدعوة للقاء الرئيس السيسي.. ويؤكد: لم أحدد موعدا للقاء نتنياهو
كاتب ومفكر: لا زواج ديني في الإسلام.. والمذهب الجعفري لا يقر بالطلاق الشفوي
إسرائيل تشتعل.. فوضى واشتباكات بين الشرطة والحريديم
منتخب مصر يخوض أول تدريب في المغرب استعدادا لمواجهة زيمبابوي بأمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أغادر في هذا التوقيت.. السلامي يكشف حقيقة منحه الجنسية الأردنية

جمال السلامي
جمال السلامي
رباب الهواري

كشف المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، عن قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني منحه الجنسية الأردنية، في خطوة وصفها بـ“الشرف الكبير”.

 وأوضح السلامي أن ولي العهد أبلغه بالقرار، معبرًا عن امتنانه للتقدير والدعم الذي يحظى به من القيادة الأردنية.

الاستمرار بعد إنجاز كأس العرب

تحدث السلامي عن مستقبله مع منتخب الأردن عقب حصول “النشامى” على المركز الثاني في بطولة كأس العرب، بعد الخسارة أمام المغرب بنتيجة 2-3 في النهائي الذي أقيم على استاد لوسيل بالدوحة. 

وأكد تلقيه طلبًا من الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، للاستمرار في قيادة المنتخب بعد التأهل التاريخي إلى كأس العالم.

مشروع متكامل لا محطة عابرة

شدد مدرب الأردن على أنه لم يأتِ لتحقيق إنجاز عابر ثم الرحيل، بل لبناء فريق قوي ومشروع طويل الأمد. وقال: “جئت لبناء منظومة متكاملة، وعندما أشعر أن المشروع اكتمل، سأغادر”، في إشارة إلى التزامه بتطوير الأداء والاستدامة الفنية
 

تطوير الدوري المحلي

أشار السلامي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على رفع مستوى المنافسة في الدوري الأردني، بما يسهم في اكتشاف وتطوير لاعبين شباب قادرين على تمثيل المنتخب بأفضل صورة ممكنة، ودعم قاعدة الاختيار للمنتخب الأول.

تفاصيل نهائي كأس العرب

تُوّج منتخب المغرب بلقب كأس العرب بعد فوزه على الأردن 3-2 عقب التمديد. وسجل للمغرب أسامة طنان مبكرًا من تسديدة بعيدة، ثم عبد الرزاق حمدالله هدفين، بينما أحرز علي علوان هدفي الأردن أحدهما من ركلة جزاء. وهو اللقب الثاني للمغرب بعد 2012، ليبقى اللقب في القارة الإفريقية.

المغرب يواصل حصاد الإنجازات

تتواصل النجاحات المغربية منذ مونديال قطر 2022، مع التأهل إلى كأس العالم 2026، والتتويج بعدة بطولات قارية وفئوية، استعدادًا لاستضافة كأس أمم إفريقيا

الأردن نحو المونديال

ورغم خسارة النهائي، يستعد منتخب الأردن لخوض كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، صيفًا في أميركا الشمالية، مستفيدًا من زخم الإنجاز والدعم المتواصل


 

جمال السلامى منتخب الاردن اخبار الرياضة كأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

الهارب محمد ناصر

منع الهارب محمد ناصر من دخول دولة خليجية بعد النصب على سيدة من العائلة المالكة

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

انتخابات النواب.. الحصر العددي لأصوات المرشحين بجولة الإعادة بدمياط

انتخابات مجلس النواب

جولة الإعادة بانتخابات النواب.. ننشر الحصر العددي لدوائر المنوفية

جهود متنوعة

انطلاق حملة ستر ودفا وإطعام الطعام في أسوان

بالصور

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

فيديو

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد