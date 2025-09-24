البحوث الإسلامية: تدريب الوعاظ على لغة الإشارة يستهدف إنهاء معاناة هذه الفئة

أعربت د. إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، عن سعادتها بانطلاق مشروع تدريب الوعاظ والواعظات على لغة الإشارة بالتزامن مع اليوم العالمي للغة الإشارة.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي برعاية ودعم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حرصًا على الوصول برسالة الدين إلى جميع فئات المجتمع، وفي مقدمتهم ذوو الإعاقة السمعية.

وأوضحت «شاهين» أن فكرة المشروع بدأت عندما واجهت بعض المواقف الإنسانية التي كشفت عن معاناة هذه الفئة من غياب التواصل الديني الصحيح، وهو ما دفع عددًا من الواعظات لتعلم لغة الإشارة، حتى أصبحت الواعظة منى عاشور مدربًا معتمدًا في هذا المجال، مما مهد الطريق لإطلاق مبادرات للتواصل مع الصم عبر لجان الفتوى والدروس الدينية.

وأضافت أن الأزهر الشريف بدأ منذ عامين تنفيذ دروس وبرامج إلكترونية بلغة الإشارة داخل مصر وخارجها، إلا أن الخطوة الحالية تمثل توسعًا أكبر في إعداد كوادر دعوية قادرة على التواصل المباشر مع الصم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد يتعرضون لها، مشددة على أن من حق هذه الفئة الكريمة أن تجد من يخاطبها بلغة تفهمها.

وأكدت شاهين أن المشروع يسعى في مراحله المقبلة إلى إعداد مناهج مبسطة للصم، وبث برامج دينية مترجمة بلغة الإشارة، وتأهيل مترجمين متخصصين في المصطلحات الشرعية، فضلًا عن دعم مبادرات ترجمة خطب الجمعة في المساجد الكبرى، وتدريب الصم أنفسهم على المشاركة في العمل الدعوي، داعية الوعاظ والواعظات إلى حمل هذه الرسالة بأمانة وإخلاص.