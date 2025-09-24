قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ولع فيه بالبنزين.. ضبط المتهم بإشعال النيران في جسد شقيق زوجته بالجيزة
السيطرة على تسريب غاز بمنطقة المخبز الآلي في سوهاج
أسعار الدواجن والبيض اليوم 24 سبتمبر 2025
الصحة تطلق ورشة تدريبية لتطوير مهارات موظفي المجالس الطبية وتعزيز تجربة المرضى
ملك الأردن: مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة على خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة
شبكة "بريكس" تلقي الضوء على تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
ديني

4 كلمات تحصن بيتك وتحفظه وتزيده بركة.. داوم عليها صباحا ومساءً

تحصين البيت
تحصين البيت
إيمان طلعت

أوصى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، من يريد تحصين بيته وحمايته وزيادة البركة فيه باتباع بأربعة أمور.

وقال المجمع، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن هناك 4 أمور تحصن بيتك وتزيد البركة فيه وهي:

1- قراءة سورة البقرة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تجعلوا بيوتكم مَقَابر، إنَّ الشيطان يَنْفِرُ من البيت الذي تُقْرَأُ فيه سورةُ البقرة».

2- قراءة قول الله تعالى {وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ* وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ}.

3- ذكر الله عند دخول البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (إذا دخلَ الرَّجُلُ بيتَه فذكرَ اللهَ عزَّ و جلَّ عندَ دُخولِه و عِندَ طعامِه؛ قالَ الشَّيطانُ: لا مَبيتَ لكُم و لا عَشاءَ، إذا دخلَ فلَم يذكرِ اللهَ عِندَ دخولِه، قالَ الشَّيطانُ: أدرَكتُم المبيتَ، وإنْ لَم يذكرِ اللهَ عندَ طعامِه، قالَ الشَّيطانُ: أدرَكْتُم المبيتَ والعَشاءَ).

4- المداومة على المأثور عن النبي من أذكار الصباح والمساء ودعاء الخروج والدخول.

أدعية تحصين المنزل الجديد

اللهم أجعل هذا البيت محل سلام وخير ولا تجعله محل فسق وفجور، وعصيان.
اللهم حصن هذا البيت من كل شر وسوء.
اللهم توفنا في هذا البيت وأنت راض عنا.
اللهم أجعل كل من في البيت سعيد وأجعله منزلًا مباركًا.
اللهم أبعد الشيطان عن هذا البيت وأهله.
اللهم أجعله مأوى صلاح وخير وبركة.
يا رب أحفظ بيوت المسلمين و أحفظ بيتنا وبيت كل أحبابنا.
اللهم أبعد عنا الحاسدين.
اللهم أغفر لنا وأعف عنا وأجعل بيتنا منزلًا حميدًا.
اللهم بارك في القليل وزد لنا الكثير.
اللهم بارك في البيت الجديد اللهم أبعد عنا المكر والخبث.
اللهم بارك في الطعام والشراب والملبس والرزق.
اللهم ارزقنا في هذا البيت طاعتك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم ارزقنا خيره وخير ما جاء به واكفنا شره وشر ما جاء به.

كلوديا كاردينالي
بوسي
الإيرباجز
BMW
