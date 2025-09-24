الأزهر: 120 ألف عدد أصحاب الرسول

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إنه كان لسيدنا رسول الله ﷺ من الأصحاب عدد غفير بلغ أكثر من (120,000) مائة وعشرين ألف صحابيّ.

والصَّحابي في الشَّرع هو: من اجْتمع مُؤمنًا بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي حَيَاته وَلَو سَاعَة، والتحق سيدنا رسول الله ﷺ بالرفيق الأعلى وهو عنه راضٍ، وَلَو لم يروِ عَنهُ شَيْئًا، بما في ذلك النِّساء رضي الله تعالى عنهنَّ، وغير المُبْصِر كعبد الله بن أم مكتوم، والصَّغِير وَلَو غير مُمَيّز.

أفضل أصحاب النبي

وأفضل أصحاب النَّبي ﷺ وَزِيرَاه: أبو بكر، وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأفضلهما الصِّديق أبو بكر، ويليه في الفضل الفاروق عمر، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أبو السّبطين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

ثمَّ السِّتة الباقون بعدهم إلى تمام العشرة المبشرين بالجنة، وهم: طلحة بن عبيد الله، والزُّبير بن العَّوام، وسعد بن أبي وقَّاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عَوْف، وأبو عُبيدة عامر بن الجرَّاح رضي الله تعالى عنهم.

ثمَّ أهل بدر من المُهاجرين، ثمَّ أهل بدر من الأنصار، على قدر الهجرة، والسَّابقة، وشهود بيعتي العقبة وبيعة الرّضوان؛ أولًا فأول، ثمَّ الَّذين أسلموا يوم فتح مكة وما بعده رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

وكلّ أصحاب النَّبي ﷺ عُدُول أبرار، وهم أطهر هذه الأمة قُلوبًا، وأحسنها خُلقًا، وأوسعها علمًا، وأقلّها تَكَلّفًا، وأقومها هَدْيًا؛ اصطفاهم الله لصُحبَة نبيِّه ﷺ، وإقامة دينه، ونَشْر دعوتِه.

أخلاق نبوية على كل مسلم التحلى بها

قال علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم حتى قال الله عنه في القرآن الكريم “وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ”، وفسر العلماء هذه الأخلاق في العديد من الكتب.

وأضاف جمعة، خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الإمام الغزالى في كتابه “إحياء علوم الدين” قسمه إلى أربعة أقسام، ومنها المهلكات والمنجيات، منوها إلى أنه قال في المهلكات الأخلاق الردية وهي الحقد والكبر والحسد والكذب والضغينة، وأن المنجيات هي الرحمة والتواضع والكرم والحب وهذه أخلاق مرضية، وهي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم التي يجب التحلى بها.

معاملة الرسول للحيوانات

قال علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإسلام أمرنا بالرفق بالحيوان، فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والرفق وحسن الجوار، فعندما دخلت عليه امرأة ترتكب الكبائر، لكنها دخلت الجنة في كلب وجدته عطشانا فسقته، فغفر الله لها، بسبب الرحمة التي بداخلها.

وأضاف جمعة، خلال برنامج "من مصر" المذاع على قناة النهار، أنه على جانب آخر دخلت امرأة النار في هرة، فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عُذِّبَتِ امرأةٌ في هرَّة حبسَتْها حتى ماتت جوعًا، فدخلَتْ فيها النار"، قال: فقال - والله أعلم -: “لا أنتِ أطعمتِها ولا سقيتِها حين حبستِها، ولا أنتِ أرسلتِها، فأكلَتْ من خشاش الأرض".

وأكد جمعة أن هناك آدابا لرسول الله في أمور حياته ومنها بدء السلام أثناء الإقبال على أحد، لأنه سنة ورده واجب، كذلك يجب علينا ترديد الآذان عند سماعه.

كما نوه إلى أن من آداب الرسول أيضاً هي تناول الطعام باليد اليمنى، وأن نأكل من أمامنا، كما أكد جمعة أهمية النظافة الشخصية وأن الرسول كان دائماً يؤكد أن الله يحب النظافة.

وذكر جمعة أن 95% من أحاديث النبي تحدثت عن الأخلاق والمعاملات، ولكن المسلمين انشغلوا بالـ 5% المفروضة وتركوا الـ 95% الأغلب والتي تتحدث عن الأخلاق والمعاملات.