وكيل المعاهد الأزهرية: إطلاق مبادرة معًا نتعلم لتخفيف عبء الدروس الخصوصية

أكد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل المعاهد الأزهرية، أنه بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026/2025 تم إطلاق مبادرة مجانية تحت اسم "معًا نتعلم" بعد موافقة فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح الشرقاوي، خلال تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن المبادرة، التي بدأت منذ فبراير 2024، تهدف إلى شرح المواد الدراسية الشرعية والعربية والثقافية لطلاب وطالبات الأزهر من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، بهدف تنمية قدراتهم العلمية وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل أولياء الأمور.

وكيل المعاهد الأزهرية: مبادرة معًا نتعلم لاقت إقبالاً واسعاً من الطلاب

وأشار وكيل المعاهد الأزهرية إلى أن المبادرة لاقت إقبالاً واسعاً من الطلاب وأولياء الأمور، ونالت استحسانهم لما قدمته من دعم تعليمي مجاني ساعد على الحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية.

وأضاف وكيل المعاهد الأزهرية أن نسبة 75% من الكتب الدراسية وصلت بالفعل إلى المعاهد على مستوى الجمهورية منذ الأسبوع الأول للدراسة، وجارٍ استكمال طباعة وتسليم الجزء المتبقي قريبًا.