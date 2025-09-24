قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النبراوي يتفقد موقع نادي مهندسي الغربية ويناقش عددا من الملفات
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر ختام الأربعاء
قرارات جديدة من التموين| حذف وفلترة فئات وتعديل شروط الدعم في 2025.. تفاصيل
خالد الجندي: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" لا تدعو إلى حرية الكفر
رئيس جامعة المنصورة: نعتز بالعلاقات العلمية والأكاديمية الممتدة مع الجامعات الليبية
بينهم أب وابنه.. مصرع 3 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط
حسابه عسير.. العلاج الطبيعي تحذر من تصوير المرضى أثناء جلسات العلاج
الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد.. تفاصيل
النحاس يفرض معسكرًا مغلقًا للأهلي قبل مباراة القمة
حالة الطقس غدا في مصر.. أجواء صيفية نهارا خريفية ليلا
الرئيس الإيراني: لا نسعى لتصنيع أسلحة نووية أو امتلاكها
ديني

وكيل المعاهد الأزهرية: إطلاق مبادرة معًا نتعلم لتخفيف عبء الدروس الخصوصية

محمد صبري عبد الرحيم

أكد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل المعاهد الأزهرية، أنه بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026/2025 تم إطلاق مبادرة مجانية تحت اسم "معًا نتعلم" بعد موافقة فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضح الشرقاوي، خلال تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن المبادرة، التي بدأت منذ فبراير 2024، تهدف إلى شرح المواد الدراسية الشرعية والعربية والثقافية لطلاب وطالبات الأزهر من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، بهدف تنمية قدراتهم العلمية وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل أولياء الأمور.

وكيل المعاهد الأزهرية: مبادرة معًا نتعلم لاقت إقبالاً واسعاً من الطلاب

وأشار وكيل المعاهد الأزهرية إلى أن المبادرة لاقت إقبالاً واسعاً من الطلاب وأولياء الأمور، ونالت استحسانهم لما قدمته من دعم تعليمي مجاني ساعد على الحد من الاعتماد على الدروس الخصوصية.

وأضاف وكيل المعاهد الأزهرية أن نسبة 75% من الكتب الدراسية وصلت بالفعل إلى المعاهد على مستوى الجمهورية منذ الأسبوع الأول للدراسة، وجارٍ استكمال طباعة وتسليم الجزء المتبقي قريبًا.

الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية بدء العام الدراسي مبادرة مجانية معًا نتعلم مبادرة معًا نتعلم

