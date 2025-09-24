مرصد الأزهر يستقبل وفد الأئمة والدعاة من 8 دول

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النفط الإيراني يتحدى أوروبا: مبيعاتنا ستستمر للصين حتى إذا عادت العقوبات
مصادر طبية: 60 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
وزير الصحة يتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ويشدد على تعزيز الرقابة وسرعة التوزيع
أول تعليق من رئيس الفيفا على تتويج بيراميدز بكأس القارات الثلاث
إيطاليا تدين هجوم إسرائيل على أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة
الأعلى للتعليم التكنولوجي يعلن نتائج التقديم المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية وWE
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-9-2025 بمحافظات الجمهورية
بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفجور داخل ناد صحي بالمهندسين
رئيس سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية
طبلة ومزمار ورقص في الفصول .. فيديو يثير الجدل داخل مدرسة بالاسكندرية
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة
أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك
ديني

إيمان طلعت

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وفدًا من الأئمة والدعاة من ثماني دول إفريقية وآسيوية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر قيم الاعتدال. ضم الوفد ممثلين من غينيا بيساو، السودان، الهند، الجزائر، تنزانيا، بنين، توجو، ومدغشقر.

هدفت الزيارة إلى تعريف الوفد بالدور المحوري الذي يقوم به مرصد الأزهر في رصد وتحليل الفكر المتطرف بـ 13 لغة مختلفة، والرد على الشبهات التي تروجها الجماعات الإرهابية. وقد استقبل الوفد كل من الدكتور إيهاب شوقي، مشرف وحدة التقارير الدورية، والدكتور مصطفى البدري، مشرف وحدة الرصد باللغة الإسبانية، والأستاذ حازم أبوالعينين، مشرف الوحدة الإعلامية بالمرصد.

خلال اللقاء، قدم مشرفو الوحدات عرضًا تفصيليًا لآليات عمل المرصد، بدءًا من عملية الرصد الدقيق للمحتوى المتطرف على الإنترنت، مرورًا بتحليل هذه المواد، وصولًا إلى إصدار تقارير دورية ودراسات متعمقة، بالإضافة إلى إعداد حملات توعوية إعلامية بلغات متعددة.

من جانبهم، أشاد الوفد بجهود المرصد في هذا المجال، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة لمواجهة التحديات المشتركة، وتنظيم دورات تدريبية مشتركة للأئمة والدعاة، وتوفير الدعم المعرفي والمنهجي لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف في مجتمعاتهم المحلية.

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الأزهر مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر قيم الاعتدال

