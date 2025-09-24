قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الفيوم يستقبل رئيس هيئة الأوقاف المصرية لبحث تعزيز التعاون المشترك

إيمان طلعت

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم الدكتور خالد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الوقفية غير المستغلة، واستثمارها في مشروعات خدمية وتنموية تحقق الصالح العام وتلبي احتياجات أبناء المحافظة.

حضر اللقاء الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والأستاذ محمود عوض النجدي، مدير عام هيئة الأوقاف المصرية، والأستاذة سهير صلاح، مدير عام الإسكان والتشييد بالهيئة، والمحاسب سعد الصافي، مدير عام فرع الهيئة بالفيوم، والأستاذ عبد المنعم رجب، رئيس الملكية بالفرع، والأستاذ محمد سميح، مدير الشئون القانونية.

وشهد اللقاء مناقشة آليات التعاون بين محافظة الفيوم وهيئة الأوقاف المصرية للاستغلال الأمثل لقطع الأراضي المملوكة للهيئة في مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على الهيئة وأهالي المحافظة، إلى جانب بحث الإجراءات القانونية اللازمة لفض التشابكات الخاصة ببعض الأصول الوقفية بما يضمن إدخالها في مشروعات تنموية تدعم خطط الدولة، وتحسن جودة حياة المواطنين.

ورحب محافظ الفيوم برئيس هيئة الأوقاف المصرية والوفد المرافق له، مؤكدًا أن الهيئة شريك رئيس في عملية التنمية بما تمتلكه من مقومات بشرية وأصول يمكن توظيفها لخدمة المواطنين، مشددًا على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق لتنفيذ مشروعات تتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى التكامل التام بين رؤية المحافظة وهيئة الأوقاف في الاستثمار الأمثل لموارد الدولة، بما يحافظ على الأصول ويحقق عائدًا اقتصاديًّا يُسهم في دعم المشروعات التنموية والخدمية، وتوفير فرص العمل لأبناء الفيوم، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو إقامة مشروعات متكاملة تُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تعظيم العائد التنموي من أصولها وأراضيها على مستوى الجمهورية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن محافظة الفيوم، بما تملكه من مقومات اقتصادية وبشرية، تمثل مجالًا واعدًا لإقامة مشروعات متنوعة تخدم المواطنين بشكل مباشر وتلبي احتياجاتهم.

