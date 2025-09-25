قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر يُطلق القافلة الـ 42.. 3400 طن مساعدات إلى غزة
خبير طاقة يحذر: السخان الكهربائي يرفع فاتورة الشتاء ويهدد سلامة الأجهزة
بأمر المحكمة.. فضيحة التمويل الليبي تلاحق ساركوزي
طائرات الاحتلال تقصف مربعا سكنيا في محيط مسجد السوسي في غزة
بكام عيار 21؟.. أسعار الذهب اليوم الخميس
مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 10مدربين رفضوا الأهلي
عرضن أنفسهن على الانترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية| صور
روسيا تبدأ تجارب لقاح mRNA ضد سرطان الجلد
«باع نفسه للشيطان» .. ابنة سيناتور أمريكي تتهم والدها بتلقي رشوة من إسرائيل
إعلان نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد
حفرة 13 متر و3 قطع حجرية .. القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الآثار بالسيدة زينب
جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 170 هدفًا في غزة خلال 24 ساعة
إعلان نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد

المهندس حسن نبيل
المهندس حسن نبيل
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي أجراه للمتقدمين لشغل عدد (1000) وظيفة عامل مسجد لصالح وزارة الأوقاف.

وأوضح الجهاز أن النتيجة متاحة الآن عبر بوابة الوظائف الحكومية (jobs.caoa.gov.eg)، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.

كما يهيب الجهاز بالناجحين الدخول على البوابة ذاتها لمعرفة مواعيد وأماكن عقد الامتحان الشفوي المقرر عقده في الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المسابقة.

يُذكر أن الامتحانات الإلكترونية للمسابقة أُجريت بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، خلال الفترة من 14 إلى 27 أغسطس 2025، في إطار التزام الجهاز بالشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

