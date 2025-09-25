إعلان نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي أجراه للمتقدمين لشغل عدد (1000) وظيفة عامل مسجد لصالح وزارة الأوقاف.

وأوضح الجهاز أن النتيجة متاحة الآن عبر بوابة الوظائف الحكومية (jobs.caoa.gov.eg)، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.

كما يهيب الجهاز بالناجحين الدخول على البوابة ذاتها لمعرفة مواعيد وأماكن عقد الامتحان الشفوي المقرر عقده في الفترة المقبلة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المسابقة.

يُذكر أن الامتحانات الإلكترونية للمسابقة أُجريت بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، خلال الفترة من 14 إلى 27 أغسطس 2025، في إطار التزام الجهاز بالشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.