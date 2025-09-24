الأزهر يفتح باب مدّ الخدمة لشاغلي وظائف المعلمين المنتهية خدمتهم

أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقدّم لراغبي مدّ الخدمة من شاغلي وظائف المعلمين الذين تنتهي خدمتهم ببلوغ سن المعاش، وذلك خلال الفترة من 1 أبريل 2026 وحتى 20 سبتمبر 2026.

وذلك وفقًا للضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (953) لسنة 2025، ومنشور فضيلة وكيل الأزهر رقم (2) لسنة 2025، وبحسب الاحتياج الفعلي بجميع مناطق الجمهورية.

الأزهر بسوهاج

وأوضح الإعلان أن التخصصات المطلوبة تشمل: المواد الشرعية، المواد العربية، القرآن الكريم، الرياضيات، العلوم، الكيمياء، الأحياء، الفيزياء، الدراسات الاجتماعية، التاريخ.

والجغرافيا، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الفلسفة، علم النفس، التربية الفنية، التربية الرياضية، الاقتصاد المنزلي، والحاسب الآلي.

ويبدأ التقدّم اعتبارًا من الأربعاء 1 أكتوبر 2025 ولمدة شهر، على أن يُرفق بالطلب المستندات الآتية:

شهادة من جهة العمل تثبت قيام المتقدم بالتدريس بالمعاهد الأزهرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال آخر عشر سنوات.

شهادة تفيد حصوله على تقرير سنوي (كفء) لآخر ثلاث سنوات.

شهادة من القومسيون الطبي المختص تؤكد قدرته الصحية على مواصلة العمل وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي.

وأشار الإعلان إلى أنه في حال التزاحم بين المتقدمين، ستكون المفاضلة على مستوى كل إدارة تعليمية بحسب:" عدد سنوات التدريس الفعلية، الدرجة العلمية الأعلى، وتقرير تقويم الأداء خلال آخر عامين".

وأكد الإعلان ضرورة الالتزام بتقديم الإفادات بالنماذج المرفقة فقط، وعدم الاعتداد بأي نماذج أخرى.