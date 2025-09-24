بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الطالب يوسف منذ قليل تسلم عمله معيدًا بكلية الآداب، وذلك عقب الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة الخاصة بالتعيين بالجامعة، والانضمام إلى زملائه المعيدين بالكلية الذين استلموا العمل بالفعل.

وعقب إنهاء الإجراءات استقبل الدكتور حسان النعماني الطالب يوسف بمكتبه مهنئا الطالب على استلام مهام عمله، و مؤكدا علي دعم الجامعة ومساندته لها ، لإثبات كفاءته وتميزه العلمي ، مطالبا إياه ببذل الجهد والعمل خلال مسيرة العمل الأكاديمي الجامعي.

جامعة سوهاج

ووجه الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و

لسرعة الاستجابة والدعم لإنهاء أزمة الطالب يوسف.

وقدم الطالب يوسف الشكر للدكتور حسان النعماني لدوره الهام في إنهاء ازمته وتسهيل كافه الإجراءات، الخاصة بتعيينه، وحسن الاستقبال،، واعدا ً بان يبذل قصاري جهده لتحقيق حلمه واستكمال مسيرته التعليمية والأكاديمية وتحقيق حلم والديه .



وجدير بالذكر ان رئيس الجامعة كان قد أصدر قرارًا بتعيين يوسف معيدًا اعتبارًا من القرار رقم 1572 بتاريخ 13 أغسطس 2025، بعد أن كان من بين عشرين معيدًا تم اختيارهم بناءً على الترتيب الأكاديمي.