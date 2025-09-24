قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
توجيهات بمواصلة رفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق
وفاة كلوديا كاردينالي.. رفضت فى البداية العمل بالسينما ولقبت بملهمة فيليني
شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة المهنية.. فيديو
وفد سياحي إسباني يحتفي بسائق مصري ويصفه بأنه الأفضل.. تفاصيل
وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون المزيد من الضغوط الاقتصادية على روسيا
وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر
اليوم.. خامس جلسات استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
منظمة القانون من أجل فلسطين: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية مهمة
محافظات

سوهاج خلال 24 ساعة.. شكاوى طلابية وإجراءات صارمة للحد من حوادث الطرق

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة ما بين قضايا طلابية، وحوادث مأساوية، وتحركات ميدانية وتنفيذية لقيادات المحافظة، في مشهد عكس تنوع التحديات والجهود المبذولة لخدمة المواطنين.

أزمة معيد بجامعة سوهاج

في واقعة مؤثرة، ناشد الشاب يوسف خلف فتح الباب، الحاصل على المركز الأول بكلية الآداب قسم التاريخ والحضارة، المحافظ للتدخل وإنصافه بعد أن اصطدمت أحلامه بقرار اللجنة الطبية التي اعتبرته "غير لائق" للعمل معيدًا بسبب إصابته بمرض "المهق/ الألبينو".

وعبر يوسف بمرارة عن صدمته قائلاً: "إذا كان طه حسين كفيفًا وأضاء الدنيا بعلمه، فكيف يُقاس العلم بحدة البصر لا بصفاء العقل؟"، صرخته لاقت تعاطفًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والطلابية.

إصابة طالب بسقوط درابزين مدرسة في العسيرات

وفي واقعة أخرى أثارت قلق أولياء الأمور، شهدت مدرسة العجوبية الإعدادية بالعسيرات سقوط جزء من درابزين سلم الطابق الأول أثناء تزاحم الطلاب، مما أسفر عن إصابة طالب ونقله إلى المستشفى.

وقرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إحالة مديرة المدرسة ولجنة الإشراف للتحقيق، مؤكدًا أن "سلامة الطلاب خط أحمر لا يقبل التهاون"، مع التشديد على تكثيف المتابعة اليومية ومراجعة إجراءات الأمان بالمدارس.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث بطهطا

كما شهد مركز طهطا حادثًا مأساويًا بانقلاب سيارة ملاكي على طريق الحريدية، ما أدى إلى مصرع شخص ستيني وإصابة آخر ثلاثيني. الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور لموقع الحادث.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، فيما تلقى المصاب العلاج اللازم، وتولت النيابة العامة، فيما رفعت الأجهزة المعنية آثار الحادث.

لقاء جماهيري أسبوعي مع المحافظ

على صعيد آخر، عقد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بديوان عام المحافظة، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين التي تنوعت بين طلبات علاج، ومعاشات تكافل وكرامة، وتراخيص أكشاك، ودعم ذوي الإعاقة.

وأكد المحافظ حرصه على سرعة الاستجابة لمطالب الأهالي، مشددًا على التنسيق مع الجهات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات الفورية.

