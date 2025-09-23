استجابة لـ صدى البلد .. رئيس جامعة سوهاج يتعهد بحل أزمة يوسف | تفاصيل

في متابعة عاجلة للواقعة التي أثارت جدلاً واسعًا حول استبعاد الشاب يوسف خلف فتح الباب أحمد، الأول على دفعته بكلية الآداب قسم التاريخ والحضارة، من التعيين كمعيد رغم صدور قرار التعيين بسبب تقرير طبي من لجنة القومسيون الطبي يُفيد بأنه “غير لائق” نتيجة ضعف بصري شديد ناتج عن إصابته بمرض المهق (الألبينو).

رئيس جامعة سوهاج يتدخل لحل الأزمة

أعلن الدكتور حسن النعماني رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يتابع شخصيًا ملف يوسف، وأن الجامعة لن تظل مكتوفة الأيدي أمام أي حالة يشعر فيها أحد أبنائها بالظلم.

وكان قد أصدر رئيس الجامعة قرارًا بتعيين يوسف معيدًا اعتبارًا من القرار رقم 1572 بتاريخ 13 أغسطس 2025، بعد أن كان من بين عشرين معيدًا تم اختيارهم بناءً على الترتيب الأكاديمي.

أكد رئيس الجامعة أن التعيين قد قُيد بمسوغات اللجنة الطبية، وأن الوضع الحالي يتم دراسته بدقة، وأنه سيتدخل شخصيًا لإجراء الكشف الطبي الخاص بيوسف لضمان العدالة وإعطاء الفرصة كاملة للتأكد من إمكانياته.

وشدد "النعماني" على أن الجامعة مفتوحة لجميع أبنائها، وأن التمييز أو الإقصاء لأي طالب متميز لا يتفق مع مبادئ الجامعة ورسالتها الأكاديمية.

ولفت إلى مرافقته للطالب يوسف بنفسه لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، لضمان النزاهة وعدم ترك الأمر يدار من خلف الكواليس أو الإجراءات الروتينية التي قد تأخذ وقتاً وتسبب ضررًا نفسياً.

توجيه الجهات المعنية داخل الجامعة ومديرية الصحة لإعادة النظر في تقرير اللجنة الطبية، وإمكانية تسوية الأمر قانونيًا وإنسانيًا إذا ثبت أن الحالة لا تمنع الأداء الأكاديمي والمعرفي للطالب.