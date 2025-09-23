قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لـ صدى البلد .. رئيس جامعة سوهاج يتعهد بحل أزمة يوسف | تفاصيل

الطالب يوسف خلف
الطالب يوسف خلف
سوهاج _ أنغام الجنايني

في متابعة عاجلة للواقعة التي أثارت جدلاً واسعًا حول استبعاد الشاب يوسف خلف فتح الباب أحمد، الأول على دفعته بكلية الآداب قسم التاريخ والحضارة، من التعيين كمعيد رغم صدور قرار التعيين بسبب تقرير طبي من لجنة القومسيون الطبي يُفيد بأنه “غير لائق” نتيجة ضعف بصري شديد ناتج عن إصابته بمرض المهق (الألبينو).

رئيس جامعة سوهاج يتدخل لحل الأزمة

أعلن الدكتور حسن النعماني رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يتابع شخصيًا ملف يوسف، وأن الجامعة لن تظل مكتوفة الأيدي أمام أي حالة يشعر فيها أحد أبنائها بالظلم.

وكان قد أصدر رئيس الجامعة قرارًا بتعيين يوسف معيدًا اعتبارًا من القرار رقم 1572 بتاريخ 13 أغسطس 2025، بعد أن كان من بين عشرين معيدًا تم اختيارهم بناءً على الترتيب الأكاديمي.

أكد رئيس الجامعة أن التعيين قد قُيد بمسوغات اللجنة الطبية، وأن الوضع الحالي يتم دراسته بدقة، وأنه سيتدخل شخصيًا لإجراء الكشف الطبي الخاص بيوسف لضمان العدالة وإعطاء الفرصة كاملة للتأكد من إمكانياته.

وشدد "النعماني" على أن الجامعة مفتوحة لجميع أبنائها، وأن التمييز أو الإقصاء لأي طالب متميز لا يتفق مع مبادئ الجامعة ورسالتها الأكاديمية.

ولفت إلى مرافقته للطالب يوسف بنفسه لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، لضمان النزاهة وعدم ترك الأمر يدار من خلف الكواليس أو الإجراءات الروتينية التي قد تأخذ وقتاً وتسبب ضررًا نفسياً.

توجيه الجهات المعنية داخل الجامعة ومديرية الصحة لإعادة النظر في تقرير اللجنة الطبية، وإمكانية تسوية الأمر قانونيًا وإنسانيًا إذا ثبت أن الحالة لا تمنع الأداء الأكاديمي والمعرفي للطالب.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج المهق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

مواعيد غلق المحلات في الشتاء2025

خلال أيام.. موعد تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2025

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

ترشيحاتنا

احمد لطفي

وفاة الممثل المسرحي أحمد لطفي

حسين فهمي

حسين فهمي: مهرجان القاهرة رفض عرض رعاية بمليون دولار ودعم فلسطين حاضر بقوة

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

بالصور

هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

طرد السموم
طرد السموم
طرد السموم

سلاح ذو حدين .. احم نفسك من أضرار الماتشا بهذه الحيل

الماتشا
الماتشا
الماتشا

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

الاسورة الفرعونية
الاسورة الفرعونية
الاسورة الفرعونية

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

فيديو

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

طلاق مسلم ويارا

​مش مسامح أمي وأختي.. شقيقة مسلم تهاجمه وتصفه بـ المجنون

جوائز الكرة الذهبية

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد