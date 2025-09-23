قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
توجيهات رئاسية.. الإسكان: مشروعات قومية ضخمة تحقق طفرة غير مسبوقة بقطاع المرافق
الرئيس السيسي: ملف المياه قضية وجودية لمصر
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية تطوير العلاقات الثنائية ويثمن اعتراف لندن بالدولة الفلسطينية
وزير الخارجية يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي تعزيز التعاون المشترك
محافظات

سقوط درابزين مدرسة بالعسيرات يُصيب طالبًا.. وتعليم سوهاج يُحيل المسؤولين للتحقيق

وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج
وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في واقعة أثارت القلق بين أولياء الأمور، شهدت مدرسة العجوبية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة المنشاة التعليمية بمحافظة سوهاج، سقوط جزء من درابزين سلم الطابق الأول نتيجة تزاحم وتدافع الطلاب أثناء الفسحة صباح الاثنين 22 سبتمبر 2025.

مما أسفر عن إصابة أحد الطلاب ونقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

تفاصيل الواقعة

وعلى خلفية الواقعة، قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إحالة مديرة المدرسة ولجنة الإشراف للتحقيق العاجل، لمخالفتهم التعليمات الوزارية الخاصة بمتابعة تحركات الطلاب وضمان سلامتهم داخل المدرسة.

وأكد وكيل الوزارة أن سلامة وأمن الطلاب تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، مشددًا على أن أي إهمال أو تقصير يُعرّض حياة الطلاب للخطر سيواجه بإجراءات رادعة وإحالة فورية للتحقيق.

كما وجه بضرورة تكثيف المتابعة اليومية لمديري الإدارات التعليمية، والتأكد من سلامة المباني المدرسية ومراجعة وسائل الأمان والإطفاء بشكل دوري، مع الحفاظ على بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة.

واختتم الدكتور محمد السيد تصريحاته بالتأكيد على أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج لن تدخر جهدًا في حماية أبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أنه تواصل مع المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للطالب المصاب، متمنيًا له الشفاء العاجل وعودته سريعًا إلى مدرسته وزملائه.

