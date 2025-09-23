سقوط درابزين مدرسة بالعسيرات يُصيب طالبًا.. وتعليم سوهاج يُحيل المسؤولين للتحقيق

في واقعة أثارت القلق بين أولياء الأمور، شهدت مدرسة العجوبية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة المنشاة التعليمية بمحافظة سوهاج، سقوط جزء من درابزين سلم الطابق الأول نتيجة تزاحم وتدافع الطلاب أثناء الفسحة صباح الاثنين 22 سبتمبر 2025.

مما أسفر عن إصابة أحد الطلاب ونقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

تفاصيل الواقعة

وعلى خلفية الواقعة، قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إحالة مديرة المدرسة ولجنة الإشراف للتحقيق العاجل، لمخالفتهم التعليمات الوزارية الخاصة بمتابعة تحركات الطلاب وضمان سلامتهم داخل المدرسة.

وأكد وكيل الوزارة أن سلامة وأمن الطلاب تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، مشددًا على أن أي إهمال أو تقصير يُعرّض حياة الطلاب للخطر سيواجه بإجراءات رادعة وإحالة فورية للتحقيق.

كما وجه بضرورة تكثيف المتابعة اليومية لمديري الإدارات التعليمية، والتأكد من سلامة المباني المدرسية ومراجعة وسائل الأمان والإطفاء بشكل دوري، مع الحفاظ على بيئة مدرسية آمنة ومنضبطة.

واختتم الدكتور محمد السيد تصريحاته بالتأكيد على أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج لن تدخر جهدًا في حماية أبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أنه تواصل مع المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للطالب المصاب، متمنيًا له الشفاء العاجل وعودته سريعًا إلى مدرسته وزملائه.