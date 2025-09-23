قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين

جانب من اللقاء الجماهيري بسوهاج
جانب من اللقاء الجماهيري بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر ديوان عام المحافظة، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وذلك في إطار حرصه المستمر على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وقد حضر اللقاء عدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء المديريات الخدمية، وممثلي الجهات التنفيذية المختصة.

محافظة سوهاج

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى العديد من الشكاوى والطلبات المتنوعة للمواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي شملت توفير فرص عمل، والعلاج على نفقة الدولة، والحصول على مساعدات اجتماعية، ومعاشات “تكافل وكرامة”.

وذلك إلى جانب طلبات خاصة بترخيص الأكشاك، ودعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وأكد " سراج " حرص المحافظة على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، حيث تمت الاستجابة للعديد من الطلبات خلال اللقاء، بينما تم إحالة بعض الحالات إلى الجهات المختصة للدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار المحافظ إلى أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، مشددًا على أهمية التعامل الفوري مع الشكاوى المحالة، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج اللقاء الجماهيري شكاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

وزارة الشباب والرياضة

لجنة من رقابة الشباب والرياضة للتفتيش المالي والإداري على أندية الفيوم

وزير الشباب: بروتوكول تعاون مع "الرقابة على الصادرات والواردات: لحماية المستهلك الرياضي

وزير الشباب: بروتوكول تعاون مع "الرقابة على الصادرات والواردات لحماية المستهلك الرياضي

كأس العالم للجيت كون دو

مصر تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم للجيت كون دو بمشاركة دولية واسعة

بالصور

أحمر داكن.. نجلاء بدر تتألق بإطلالة شبابية

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة.. وصفة سهلة لأولادك على الفطار

الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد