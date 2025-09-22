قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهيئة القبطية الإنجيلية تحتفل من محافظة سوهاج بمرور 75 عامًا على تأسيسها

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شهدت محافظة سوهاج صباح اليوم، احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمرور 75 عامًا على تأسيسها، تحت شعار "75 عامًا في طاعة الله وخدمة الإنسان"، وذلك بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وسيادة اللواء الدكتور عبد الفتاح محمد سراج، محافظ سوهاج، إلى جانب قيادات سنودس النيل الإنجيلي، والقيادات الدينية والتنفيذية والسياسية والإعلامية بالمحافظة، وجمهور كبير من أبناء سوهاج.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم عُرض فيلم توثيقي تناول مسيرة الهيئة وإنجازاتها في محافظة سوهاج، أعقبه فقرات فنية تضمنت أغنية عن الاختلاف قدمها أطفال مدرسة السلام، واستعراض شعبي من قصر ثقافة سوهاج. كما شهد الحفل توزيع 100 كرسي متحرك على الأشخاص ذوي الإعاقة، في صورة إنسانية عبّرت عن رسالة الهيئة التنموية وخدمة الإنسان أيًّا كان انتماؤه.

وفي كلمته، رحّب الدكتور القس أندريه زكي بالحضور الكريم، مثمّنًا رعاية محافظ سوهاج للاحتفال ودعمه المستمر لمسيرة التنمية في المحافظة، مؤكدًا أن:
"الهيئة القبطية الإنجيلية منذ انطلاقتها على يد الراحل الدكتور القس صموئيل حبيب، وضعت الإنسان في قلب رسالتها، وعملت على مدى 75 عامًا من خلال قيم التمكين والعدالة والمواطنة والعيش المشترك، بالشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع، إيمانًا بأن التنمية مسؤولية مشتركة تتحقق بتكاتف الجميع."

وأضاف:
"الهيئة استثمرت في الإنسان بوصفه شريكًا فاعلًا في التغيير، واعتمدت على التطوع والشراكات المحلية لتعزيز التنمية الحقيقية والمستدامة، وهي مسيرة ممتدة من جيل إلى جيل تحمل رسالة الأمل والعمل."

من جانبه، أعرب اللواء الدكتور عبد الفتاح محمد سراج، محافظ سوهاج، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الاحتفال، مشيدًا بالدور الوطني للهيئة، قائلاً:

"أقدّر وأعتز كثيرًا باحتفال الهيئة القبطية الإنجيلية اليوم في محافظة سوهاج، ودورها الفعّال والمؤثر في المحافظة. إن الهيئة تؤدي عملها بالتكامل وبالتوازي مع خطط الدولة ورؤيتها، ونحن نثمّن جهودها في تحسين جودة حياة المواطن السوهاجي وتعزيز فرص التنمية المتوازنة، فهي شريك وطني أصيل في مسيرة التنمية التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي."

وأضاف محافظ سوهاج: "كما أتوجه بالشكر لما قامت به الهيئة من مجهودات لأبنائنا من ذوي الإعاقة في محافظة سوهاج. إن الهيئة القبطية الإنجيلية هي بوصلة نجاح في أي مكان، ونموذج عظيم وملهم في العمل الوطني والاجتماعي."

وشهد الحفل إطلاق عدد من المبادرات الجديدة في المحافظة، من بينها: المرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع" بسوهاج، افتتاح مركز تنمية الأسرة والطفل بالعوامية، وإطلاق مبادرة "سوهاج صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة" بالتعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية ومحافظة سوهاج.

كما تخلل الفعاليات شهادات حيّة من مواطنين مستفيدين من برامج الهيئة في مجالات التنمية والحوار والوعي البيئي، سلطت الضوء على قصص نجاح حقيقية حققت أثرًا ملموسًا في المجتمع.

