محافظات

تعليم سوهاج: جولات ميدانية لبداية قوية للعام الدراسي الجديد.. صور

جانب من جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج
جانب من جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المتابعة المستمرة منذ اليوم الأول للعام الدراسي، وتنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

تفقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، صباح اليوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، خلال جولة ميدانية موسعة داخل عدد من مدارس إدارة سوهاج التعليمية، رافقه خلالها فاضل النحاس مدير عام التعليم العام.

انتظار سير العملية التعليمية بسوهاج

شملت الجولة مدرستي أولاد الحاج حداد الثانوية المشتركة بإدفا وأولاد عزاز للتعليم الأساسي، حيث تفقد وكيل الوزارة انتظام العملية التعليمية، واطمأن على حضور الطلاب وتسلمهم الكتب الدراسية كاملة دون ربطها بسداد المصروفات.

كما تابع سد العجز في أعضاء هيئة التدريس، وتفعيل الأنشطة المدرسية والمكتبات باعتبارها عناصر جوهرية في بناء شخصية الطالب وتعزيز مهاراته.

وخلال الزيارة، أصدر الدكتور محمد السيد توجيهات واضحة لإدارات المدارس بضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي، والحفاظ على نظافة الفصول والساحات ودورات المياه وصيانتها بشكل دوري، إلى جانب التواصل الدائم مع أولياء الأمور وعدم السماح بتأخر الطلاب عن مواعيد الدراسة.

كما شدد على أهمية غرس قيم الولاء والانتماء من خلال تحية العلم وترديد النشيد الوطني، وتعزيز الأنشطة اللاصفية كوسيلة فعّالة لتنمية قدرات الطلاب وصقل شخصياتهم.

وفي لفتة إنسانية وتربوية، عقد وكيل الوزارة حوارًا مباشرًا مع طلاب مدرسة الحاج حداد الثانوية حول أهمية نظام البكالوريا ومساراته التعليمية الحديثة، مؤكدًا أن هذا النظام يمنح الطلاب فرصًا متنوعة سواء في استكمال دراستهم الجامعية أو الالتحاق بمسارات علمية وأدبية وتكنولوجية وفنية تتناسب مع قدراتهم وميولهم، موضحًا أن الهدف من هذا النظام هو إعداد خريج يمتلك مهارات التفكير النقدي والبحث العلمي والابتكار.

واختتم الدكتور محمد السيد جولته بالتأكيد على أن الطالب هو محور العملية التعليمية، وأن الوزارة تضع كل إمكاناتها لخدمة الطلاب ومواكبة متطلبات العصر، مشددًا على أن مكتبه مفتوح دائمًا لتلقي المقترحات والشكاوى.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج التربية والتعليم العام الدراسي الجديد بداية العام الدراسي الجديد مدارس سوهاج

