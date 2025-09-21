قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ سوهاج يكرم الطالبة الأولى على الإعدادية الأزهرية للمكفوفين

جانب من التكريم بمحافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

كرم اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، الطالبة آية السيد مهني ابنة قرية شطورة بمركز طهطا، الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين لعام 1446هـ/2025م بنسبة نجاح بلغت 99.6%، وذلك تقديرًا لتفوقها وإرادتها الصلبة في مواجهة التحديات.

وأعرب محافظ سوهاج عن فخره واعتزازه بما حققته الطالبة "آية"، مؤكدًا أن قصتها تمثل نموذجًا مشرفًا للإرادة والتحدي، ورسالة أمل لكل طلاب مصر وخاصة من ذوي الهمم، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية ودعم الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات.

محافظة سوهاج

يذكر أن "آية" فقدت بصرها عقب خضوعها لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم في المخ، لتبدأ رحلة جديدة مليئة بالصعاب، لكنها لم تستسلم وتمكنت من استكمال مسيرتها التعليمية داخل الأزهر الشريف، وحفظت العديد من أجزاء القرآن الكريم، حتى استطاعت أن تتفوق على مستوى المحافظة.

وأكدت أسرة الطالبة أن تكريمها من قبل محافظ سوهاج اليوم يعد رسالة تقدير معنوية كبيرة لها، ويعكس اهتمام المحافظة برعاية المتفوقين والاحتفاء بهم، فيما عبرت الطالبة "آية" عن سعادتها البالغة بالتكريم، مؤكدة أنها تتمنى لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي تعتبره قدوتها.

وفي ختام التكريم، وجه المحافظ التهنئة للطالبة وأسرتها، متمنيًا لها المزيد من النجاح والتفوق، وأن تكون نموذجًا ملهمًا لأبناء المحافظة ومصر كلها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج مكفوفين الأولى

