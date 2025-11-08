قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر مقرب من إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص
قاضي أمريكي: إرسال الحرس الوطني إلى بورتلاند بولاية أوريجون غير قانوني
من بينها قسيمة الزواج.. مستندات تحصل عليها من ماكينة الأحوال المدنية
خالد الغندور: أتمنى يكون لدى الزمالك لاعبين مثل بن شرقي وتريزيجيه
هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر بدعة؟.. الإفتاء: جائزة بشرط
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
الأرصاد: البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية.. وارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات
على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته
فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد
ديمقراطيون: إنهاء الإغلاق الحكومي يمنح ترامب حجب رواتب بعض العاملين
رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير
ما هي علامات الفجر الصادق؟.. لا تصليه إلا إذا رأيت 3 أشياء
بالصور

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
أسماء عبد الحفيظ

من أكثر المشاكل المزعجة في تنظيف المنزل هي المرايا والزجاج التي تترك خطوطًا أو عتامة بعد المسح، حتى مع استخدام المنظفات التجارية، قد تظل بعض الزيوت والأوساخ عالقة، مما يجعل الزجاج يبدو باهتًا وغير لامع.

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
 

لكن الحل موجود، باستخدام خلطة سحرية طبيعية يمكنك تنظيف الزجاج والمرايا بسهولة تامة، وتركها لامعة كأنها جديدة تمامًا، بدون أي خطوط مزعجة.

هذه الطريقة تعتمد على مكونات منزلية بسيطة، طبيعية وآمنة، كما أنها توفر الوقت والجهد مقارنة بالطرق التقليدية، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لماذا تظهر الخطوط على الزجاج والمرايا؟

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

الخطوط والعتامة تتكون بسبب عوامل متعددة:

  • زيوت الأصابع والغبار: حتى لمس الزجاج يمكن أن يترك أثرًا.
  • منظفات خاطئة أو تجفيف سريع: بعض المنظفات تحتوي على مواد تترك بقايا على السطح.
  • استخدام أدوات غير مناسبة: مثل القماش الخشن أو مناديل ورقية منخفضة الجودة.
  • الحل يكمن في استخدام منظف طبيعي يذيب الأوساخ ويمنع تكون الخطوط، مع أداة ناعمة لمسح الزجاج.

المكونات المطلوبة

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

لتحضير خلطة تنظيف الزجاج والمرايا بدون خطوط ستحتاجين إلى:

  • كوب خل أبيض: يذيب الأوساخ ويمنع البقع.
  • كوب ماء مقطّر أو ماء مغلي ومبرد: لتخفيف الخل ومنع الرواسب.
  • ملعقة صغيرة نشا الذرة: تمنع تكون الخطوط وتترك لمعانًا مثاليًا.
  • 5 قطرات من زيت الليمون العطري اختياري: لإعطاء رائحة منعشة وطبيعية.
  • بخاخ فارغ: لتسهيل رش الخلطة على الزجاج والمرايا.
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

قطعة قماش ميكروفايبر نظيف أو جريدة: لمسح الزجاج بدون خطوط.

تلميح: يمكن استخدام نفس الخليط لتنظيف شاشات التلفزيون أو الكمبيوتر بعد تخفيفه أكثر بالماء.

خطوات التطبيق بالتفصيل

  •  في وعاء، امزجي الخل الأبيض مع الماء المقطر والنشا جيدًا حتى يذوب النشا تمامًا.
  • أضيفي قطرات زيت الليمون إذا رغبتِ في رائحة منعشة.
  •  صبي الخليط في بخاخ فارغ ورجيه جيدًا قبل كل استخدام لضمان توزيع المكونات بالتساوي.
  •  رشي الخليط على كامل سطح الزجاج أو المرآة، مع التأكد من تغطية جميع البقع والأوساخ.
  •  استخدمي قطعة قماش ميكروفايبر أو جريدة نظيفة لمسح السطح بحركات دائرية.
  • النشا سيعمل على إزالة العتامة ومنع الخطوط، بينما الخل يذيب الدهون والأوساخ بسهولة.
  •  للحصول على لمعان مثالي، يمكنك تمرير قطعة قماش جافة مرة أخيرة على الزجاج بعد المسح.

نصائح للحفاظ على لمعان الزجاج والمرايا

  • كرري التنظيف مرة أسبوعيًا للحفاظ على الزجاج لامعًا وخاليًا من العتامة.
  • تجنبي استخدام القماش الخشن أو مناديل منخفضة الجودة لأنها تترك وبرًا على السطح.
  • يمكن تخزين الخلطة في زجاجة بخاخ محكمة الإغلاق لاستخدامها عدة مرات.
  • لتنظيف النوافذ الكبيرة، قومي بتنظيف الزجاج الداخلي أولاً ثم الخارجي للحصول على نتائج أفضل.

فوائد هذه الخلطة السحرية

  • تنظيف سريع وفعال: يزيل الأوساخ والدهون بسهولة.
  • خالي من الخطوط والعتامة: يمنح الزجاج لمعة مثالية.
  • آمن على جميع الأسطح الزجاجية: بدون مواد كيميائية ضارة.
  • رائحة منعشة وطبيعية: زيت الليمون يضيف رائحة رائعة.
  • موفر للوقت والجهد: لا حاجة للفرك الشديد أو التنظيف المتكرر.
