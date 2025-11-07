تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025

عاود سعر الذهب في مصر صعوده مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 7-11-2025 على مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يصعد

وارتفع سعر جرام الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة مقدار 20 جنيه علي الأقل منذ ساعات قلائل من بدء تعاملات مساء اليوم

حركة الذهب

مع بداية تعاملات مساء اليوم استقر سعر المعدن الأصفر بعد تراجعا شهده قبل اغلاق تداولات مساء أمس الخميس بقيمة وصلت 25 جنيه في المتوسط.

وعلي مدار الاسبوع الماضي فقد الذهب أكثر من 150 جنيه على الأقل من قيمته بمختلف الاعيرة الذهبية

اخر تحديث لجرام الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب نحو 5300 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر جرام عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6057 جنيه للبيع و 6114 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5300 جنيه للبيع و 5350 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4542 جنيه للبيع و 4585 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3533 جنيه للبيع و 3566 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 42.4 ألف جنيه للبيع و 42.8 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3996 دولار للبيع و 3996 دولار للشراء

الذهب في البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية مع تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في خمسة أشهر، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتصاعد القلق من التداعيات الاقتصادية والسياسية المترتبة عليه، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

واستعاد المعدن الأصفر المستوى النفسي 4000 دولار للأوقية، مدفوعًا بضعف الدولار ومخاوف المستثمرين من استمرار أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، ما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

يترقب المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لاحقًا اليوم لاستكشاف ملامح السياسة النقدية المقبلة.

بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة عن مؤسسة ADP أظهرت زيادة مفاجئة بواقع 42 ألف وظيفة في أكتوبر، مقارنة بانخفاض 29 ألف وظيفة في الشهر السابق، ما دعم الرأي القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتريث في خفض الفائدة خلال ديسمبر.