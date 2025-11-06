قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التصريح بدفن ضحايا حريق شقة بيجام بشبرا الخيمة
عم الضحايا المتوفين في حريق بشبرا الخيمة: باب الشقة كان مكهرب بسبب ماس
هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون
خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
آي صاغة: أوقية الذهب تتجاوز 4000 دولار بعد تراجع العملة الأمريكية
تلاعبوا في الأسمدة المدعمة.. وزير الزراعة يحيل مسئولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة
اقتصاد

في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025.. تعرف على سعر الذهب

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية مع منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 6-11-2025.

سعر الذهب يستقر اليوم

أظهر سعر جرام الذهب؛ استقرارا على مستوى محلات الصاغة المصرية بدون تغيير منذ أكثر من 4 ساعات على الأقل.

الذهب في أول تعاملات مساء اليوم

وارتفع سعر الذهب بأول تعاملات مساء اليوم بمقدار 5 جنيهات ليكسر بذلك حالة التراجع التي شهدها على مدار الأسابيع الماضي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تعاملات أسبوعية

علي مدار الأسبوع الجاري شهد سعر جرام الذهب تحركات عديدة كان أبرزها هبوطا بقيمة وصلت إلي 150 جنيه في المتوسط .

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو 5305 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو  6062 حنيه للبيع و 6120 جنيه للشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5305 جنيه للبيع و 5355 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة اذبية نحو نحو 4547 جنيه للبيع و 4590 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3536 جنيه للبيع و 3570 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 42.44 ألف دنيه للبيع و 42.84 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3995 دولار للبيع و 3996 دولار للشراء

الذهب يقترب من أدنى مستوياته مع انحسار التوترات التجارية وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي

الذهب في السوق العالمي 

وسجل سعر الذهب في السوق المحلية ارتفاعا بنحو 54% منذ بداية عام 2025 يعود إلى مزيج من العوامل العالمية والمحلية، أبرزها موجة الشراء القوية من صناديق الاستثمار في الذهب (ETFs) والبنوك المركزية حول العالم، إلى جانب توقعات خفض الفائدة الأمريكية، مما جعل الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب أكثر جاذبية.

الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية والبحث عن ملاذات آمنة

كما أن الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية دفعت المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة، فيما زاد محليا تأثير تراجع الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم على الأسعار بالعملة المحلية مشيرًا إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة كانت وراء القفزة السعرية الكبيرة في المعدن الأصفر خلال العام الجاري.

الذهب يستقر في آسيا بعد قفزة حادة بدعم من تراجع الدولار ومخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي

كما أن سياسات البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا لعبت دور محوري في دعم الإتجاه الصعودي، حيث  أن توقعات خفض الفائدة تقلل من تكلفة الفرصة لحيازة الذهب، ما يعزز الطلب عليه كمخزن للقيمة بينما واصلت البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب لتقليل الاعتماد على الدولار وتنويع احتياطياتها النقدية.

ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والعملات الذهبية

وارتفع الطلب المحلي على السبائك والعملات الذهبية بشكل ملحوظ مع زيادة المخاوف التضخمية في حين أن المعروض المحلي محدود لاعتماده الكبير على الاستيراد وإعادة التدوير، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين السعر المحلي والعالمي في فترات تقلب الدولار.

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

