انخفاض سعر الذهب في السوق القطرية 0.40% الأسبوع الجاري

تراجع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.40 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 3986.49 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني.



وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب انخفض عن مستوى 4002.78030 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي.



وأشارت البيانات إلى تراجع أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 1.02 بالمئة، ليبلغ 48.20 دولار للأوقية، مقارنة بـ48.70 دولار في بداية الأسبوع، فيما انخفض سعر البلاتين بنسبة 0.82 بالمئة، ليصل إلى 1563.02 دولار للأوقية، منخفضا من 1576.09880 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.